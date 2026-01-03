鈴木紗理奈、家族20人でUSJ年越しショット公開「圧巻の鈴木一族」「こういう家族が理想」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】タレントの鈴木紗理奈1月2日、自身のInstagramを更新。年越しでの家族写真を披露した。
【写真】48歳美人タレント「圧巻」と話題の20人集結の家族年越しショット
鈴木は「我が家には恒例の家族行事がたくさんあって、お正月遠征はそのひとつ。毎度みんなで集まって色んなところでお正月を過ごします」とつづり、2025年から2026年の年越しを家族で過ごしたというユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの家族ショットを投稿。「もちろん自由参加やけど、めちゃくちゃ楽しいので彼女ができても彼女連れて参加したりと、どんどん人数が増え今年の参加者は1人欠席の20人！！」と説明し総勢20人の大人数の家族ショットを披露しており、鈴木も笑顔でピースサインを見せている。
この投稿は「大家族素敵」「仲良しすぎる」「最高に楽しそう」「毎年これってすごい」「こういう家族が理想」「圧巻の鈴木一族」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳美人タレント「圧巻」と話題の20人集結の家族年越しショット
◆鈴木紗理奈「久々ギャルめ」ショット公開
鈴木は「我が家には恒例の家族行事がたくさんあって、お正月遠征はそのひとつ。毎度みんなで集まって色んなところでお正月を過ごします」とつづり、2025年から2026年の年越しを家族で過ごしたというユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの家族ショットを投稿。「もちろん自由参加やけど、めちゃくちゃ楽しいので彼女ができても彼女連れて参加したりと、どんどん人数が増え今年の参加者は1人欠席の20人！！」と説明し総勢20人の大人数の家族ショットを披露しており、鈴木も笑顔でピースサインを見せている。
◆鈴木紗理奈の投稿に反響
この投稿は「大家族素敵」「仲良しすぎる」「最高に楽しそう」「毎年これってすごい」「こういう家族が理想」「圧巻の鈴木一族」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】