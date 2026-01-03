¡áLOVEÌî¸ý°á¿¥¡¢Äà¤Ã¤¿¥¿¥³¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤ÈäÏª¡ÖÅ·Á³¤Î¥¿¥³¤ÏìÔÂô¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤ÎÌî¸ý°á¿¥¤¬2026Ç¯1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¥¿¥³¤òÎÁÍý¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥³¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡Öºî¤êÊý¤Î¥³¥Ä¶µ¤¨¤Æ¡×¾Æ¤¿§¤¬Èþ¤·¤¤¤¿¤³¾Æ¤ÈäÏª
Ìî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥³¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤ »ä¡§¤¿¤³¾Æ¤¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤·¤¿¥¿¥³¤Î»É¿È¤ÈåºÎï¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2025Ç¯12·î4Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥³Äà¤Ã¤¿¤É¡¼¡¼¡ª¡ª2»þ´Ö¤Ç2kg¤Î¥¿¥³¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¥¤Î¾å¤Ç¼«¿È¤¬Äà¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥¿¥³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥¿¥³¤ò»È¤Ã¤¿2ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·Á³¤Î¥¿¥³¤ÏìÔÂô¡×¡Ö¤è¤À¤ì¤Ç¤ë¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤ë¡×¡Öºî¤êÊý¤Î¥³¥Ä¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ìî¸ý°á¿¥¡¢¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¥¿¥³¤ÇÎÁÍý
¢¡Ìî¸ý°á¿¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
