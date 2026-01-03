菊地姫奈「ズートピア」ジュディコーデ披露にファン歓喜「美脚すぎる」「天使」
【モデルプレス＝2026/01/03】モデルで女優の菊地姫奈が1月2日、自身のInstagramを更新。人気アニメ映画のキャラクターコーディネートを披露し話題となっている。
菊地はウサギの絵文字を添えて、写真を投稿。ディズニー映画「ズートピア」の主人公、ウサギで警察官のジュディを彷彿とさせるコーディネートを披露した。同投稿で菊池はウサギの耳がついたソイ帽子とミニ丈の同系色のミニ丈セットアップに身を包み、カメラに目線を向けて敬礼している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「似合ってる」「天使」「いつもお疲れ様です！」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆菊地姫奈、ジュディコーデ披露
◆菊地姫奈の投稿が話題
