¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¹âÂ®²½¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ÷¤é¤ì¤ë»³Íü³Ø±¡¡ÄÂçºê¸ç»Ë´ÆÆÄ¡Ö¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡þÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÉüÏ©¡Ê£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð¥¹¥¿¡¼¥È¡ÁÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¥´¡¼¥ë¡á£µ¶è´Ö£±£°£¹¡¦£¶¥¥í¡Ë
¡¡£¶Ç¯Ï¢Â³£³£¹²óÌÜ½Ð¾ì¤Î»³Íü³Ø±¡Âç¤ÏÁí¹ç£±£·°Ì¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºê¸ç»Ë´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡¢¸í»»¤È¤·¤Æ¡¢±ýÏ©£´¶è¤Ç¶è´Ö£²£°°Ì¤À¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦°¤Éô¹ÉÌé¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÉÔ¿¶¤È¡¢ËèÇ¯¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÉüÏ©£¶¶è¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆîÍÕÀ»àè¡Ê¤¤è¤È¤é¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£±£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö°¤Éô¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡££¶¶è¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡Ê¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬½Ð¤ë¹âÂ®²½¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡Ê¤Î¿Ê²½¡Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡Ë¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£°°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ïº£²ó¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££±£°°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀÆüÂç¤È¤ÎÀïÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ£²ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ÏÁ°Ç¯¤ò¤Û¤ÜÆ§½±¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£±Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£Ç¯¤â¡Ë¼´¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏÆ»¤ËÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£