新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。

チケットは全席完売の沸騰興行。ファンに公開した会見に引退試合に臨む棚橋と対戦相手でＡＥＷのオカダ・カズチカが登壇した。

オカダは「明日でね、棚橋さんが終わりなんだなと思うとね、凄く悲しくなります。でも、そんな明日で引退してしまう棚橋さんをしっかりとボコボコにして、ハイフライフローもできないぐらい圧倒的な力の差を明日、お見せしたいと思いますので、楽しみにしといてください」と予告した。

棚橋は「はい、１００年に一人の逸材、棚橋弘至です」と定番のセリフから「いよいよ、ねぇ、いよいよ来てしまいました。本当にいいろいろあった２６年間でしたが、たくさんの、皆さんからたくさんの応援、声援をいただきました。明日は、それを、その気持ちを皆さんにお返しできるように、応援があればあるほど、僕の動きは良くなりますので、棚橋コール、いっしき…いっしょく（一色）…間違えた（笑）。棚橋コール一色に東京ドームを染めてもらって、最高の試合を勝って終わりてぇなぁ。ヨシ、明日はもう最後なんで、ヒザがどうなろうと、ハイフライフロー１００連発でもいきますか。ぐらいの、ぐらいの意気込みでね、はい。改めて超満員札止めありがとうございます。最後、棚橋弘至の全力をお見せします」と宣言した。

棚橋は、オカダとの引退試合に「本当、オカダとはたくさん戦ってきて、２０１２年か。２月のレインメーカーショックがあって、一気にスターダムにのし上がってきて、トータルで何回もやったんですけど負け越してんすよね。ねぇ、ちょっと明日勝ったらチャラにしてもらって、ぐらいのデッカい勝ちをあげたいと思います」と誓った。

さらに「全力で毎日生きてきて、その１日１日に後悔がないので、レスラー生活っていうのは本当に充実してて、明日も全力の１日の延長線上の１日なので、いつも通りのルーティンで会場に向かいたいと思います」と明かし「自分のレスラー人生を思い返した時に孫に自慢できるかどうかっていうところもあると思うんで。孫いないですけどね、まだ（笑）。いないですけど、とにかく全部出しきりたいですね」と宣言した。

超満員札止めのドームに「新日本プロレスの超満員ドーム、僕は２回見ているんですよ。１９９５年の１０・９Ｕインターとの対抗戦と猪木さんの引退試合。僕、会場にいました。もう本当に、もう本当に地響きのような、ドームが割れるんじゃないかっていうぐらいの大応援で、その光景を夢見てやってきて、この２６年やって最後のドームで満員にできたっていうのは、僕のね、誇りです。皆さん、ありがとうございます」と感謝し「皆さんの記憶の中に残りたいかな。僕がパッとね、１０・９とか猪木さんの引退試合とか出たように、『あん時のドーム、棚橋の引退試合のドーム大会、凄かったね』って、そう何年経っても思い返してもらえるような大会にします」と明かしていた。

◆１・４東京ドーム全対戦カード

▼スターティングマッチ １０分１本勝負（１５時１５分ごろ開始予定

嘉藤匠馬＆松本達哉 ｖｓ 村島克哉＆安田優虎

▼第０試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・クリス・ブルックス

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー