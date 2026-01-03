ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、35）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、格闘家・朝倉未来（33）をバカにするアンチに苦言を呈す場面があった。

朝倉は昨年12月31日に行われた格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントでRIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に1RTKO負け。試合後には首を固定されたまま担架で運ばれ救急搬送され「眼窩底骨折」と診断されていた。

“死闘”を見届けたヒカキンは「これを見て“ざまぁ”とか言ってるヤツ、マジでヤバいと思うんだけど」と朝倉を中傷する人々に苦言を呈す。「アンチも終わったら“まあまあ、ようやったよ”って言ってくれないっていうのが…（朝倉は）凄いところで戦ってるんだなって感じる。普通のユーチューバーとは違うよ」と複雑な表情をみせていた。

「生きるか死ぬかでやっても、めっちゃ文句言われるんだよね。マジで信じられないわ、これ。自分で目指してやってるんだからって、ことだよね」といい「俺は（朝倉は）めちゃくちゃ侍だったと思うけどね」と最大級の賛辞を送っていた。