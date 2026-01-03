2026年がスタート、ことし注目のニュースをお伝えします。ことしは4月から自転車の交通ルール違反に「青切符」が導入されます。



通学や通勤などで自転車を利用している人も多いと思いますが、自転車の交通違反に適用される「青切符」とは？



また知っておきたい自転車のルールについてみていきます。

◆4月から自転車の交通ルール違反で反則金

ことし4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」（青切符）が導入されます。





◆自転車の悪質な交通違反で、車の運転免許停止になることも

自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいるためです。交通違反をすると違反者には警察官から、反則行為の事実などが書かれた青い紙の「青切符」と、反則金を納める時に銀行や郵便局の窓口へ持参する納付書が交付されます。この青切符を渡された場合、納付書で反則金を納めれば、取り調べや裁判は免れ、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありませんが、期日までに反則金を納めないと刑事手続きに移行することになります。対象となるのは16歳以上で、例えば携帯電話をしながらの“ながら運転”は最も高い額で1万2000円となっています。このほかの反則金をみていきますと……・放置駐車違反 9000円・遮断踏切立ち入り 7000円・信号無視 6000円・右側通行 6000円・傘を差したりイヤホンを使用しながらの運転 5000円・一時不停止 5000円・ブレーキ不良 5000円・2人乗りや並走するなど 3000円また重大な違反や、交通事故を起こしたときなどは刑事手続き（赤切符）で検挙されます。

自転車にも4月から青切符が適用されますが、自転車で悪質な交通違反をした場合、車の運転免許を持っている人は、その免許が停止となる処分を受けることがあるといいます。



県警で聞いてみると……



【新潟県警 交通総合対策室 高橋克行 室長】

「道路交通法において、自転車は軽車両に区分されるため、交通違反や交通事故を起こした場合に、点数制度によって、違反点数が付されることはありません。しかしながら、同法には、運転免許を受けた者が、自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合には、『危険性帯有者』として、6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力の停止を行うことができるとの規定があるため、運転免許保有者が自転車を利用して飲酒運転などの悪質危険違反や、重大な交通事故を起こした場合には、運転免許の停止処分の対象となります」



県内でも自転車の酒気帯び運転など悪質な違反で検挙され、車の運転免許が停止処分となったケースが増えているということです。

◆自転車の走行は原則「車道の左側」

ここからは、自転車のルールをみていきます。自転車は道路交通法上の“軽車両”に位置付けられていて、「車の仲間」となります。そのため、自転車は原則、「車道の左側」を走行しなければなりません。

走行していいのは、「車道の左側」なのです。



4月以降、右側通行をすると青切符の対象となり反則金6000円が課されます。



ところで街中には、一方通行の道路も多くあります。

◆一方通行の道路

よく見かける、この標識。



一方通行の道路標識には「自動車・原付」の補助標識が付いているため、自転車は規制の対象に含まれないことから、この標識のある道路では、自転車は一方通行を逆方向へ走行しても差し支えないということです。

◆一方通行の道路では自転車はどこを走行？

例えば、こちらの画像のように路側帯がある一方通行道路。自転車は一方通行の規制対象になっていないので、車とは逆方向も走行できます。



路側帯には白線がありますが、片側にしかない場合、自転車はどう走行すればよいのか。



県警によりますと、自転車は左側通行ですので、車と同じ方向で進行するのであれば、道路の左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。路側帯があっても、車と同じ方向に走行するときは右側通行となるため、路側帯は通行できません。



しかし、車と逆方向で走行する場合は、路側帯のある側を左側端に寄って走行しなければなりません。その際、自転車から見て左側部分に設けられた路側帯を「通行することができる」と規定されているので、路側帯内を走行しても差し支えないということです。

◆信号機のない横断歩道で自転車に乗って停まっている人は、歩行者扱い？それとも車扱い？

信号機がない道路の横断歩道の端で、自転車にまたがって乗っている人が停まって待っている姿、よく見かけませんか。



横断歩道では歩行者優先。では自転車は……

◆自転車に乗った状態は「車の仲間」

自転車にまたがって乗っている状態では、自転車は道路交通法上の“軽車両”に位置付けられ、「車の仲間」ということです。



ところが、自転車から降りて停まっている、あるいは自転車を押して歩く場合は、「歩行者」の扱いになります。



信号機がある横断歩道では、信号機に従いますが、信号機のない横断歩道では、「歩行者」が優先。「歩行者」がいれば、車は横断歩道の手前で一時停止の義務があります。



自転車に乗った状態で停まって待っている場合は「車の仲間」ですが県警によりますと、横断歩道を渡ろうとして自転車に乗った状態で停まっている人がいたら、急な飛び出しの可能性もあるためドライバーは安全優先で速度を十分に落とし、いつでも停止できるようにしてほしいとしています。

◆信号機のある交差点で自転車はどっちの信号に従う？

では、信号機のある交差点に差し掛かったとき、あなたが自転車に乗っていたらどちらの信号機に従いますか？歩道でしょうか、それとも車道の信号機？



自転車は、道路交通法上の“軽車両”、いわゆる「車の仲間」ですので、信号機のある交差点では、車道の信号機に従って走行します。



しかし、そうでない所もあります。

◆自転車横断帯のある横断歩道では、歩行者と同じ信号機に従う

自転車横断帯がある横断歩道では、「歩行者自転車専用」と信号機の補助板に表示されています。ここでは、歩行者用の信号機に従い、“自転車横断帯”を走行します。



自転車から降りて自転車を押していく場合は、「歩行者」とみなされます。

◆自転車横断帯がない横断歩道では、車道の信号機に従う

自転車横断帯がない横断歩道では、自転車は車道の信号機に従います。



また自転車横断帯がない横断歩道で、歩行者がいない場合は、自転車に乗ったままでも横断歩道を進むことができますが、歩行者がいる場合は自転車に乗ったまま通行してはいけません。

◆例外的に歩道が走行可能 でも走行できるのは「車道側」

自転車は原則、車道の左側を通行しなければなりませんが、例外的に自転車で歩道を走行できる場合があります。



交通量が多く道幅が狭い、道路工事などでやむを得ない場合や、歩道に「普通自転車通行可」の標識がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車に乗って、歩行者の通行を妨げないように歩道を走行することができます。



その場合、自転車は歩道の「車道側」を走行しなければなりません。



「歩道の左側じゃないの？」と勘違いしている人もいるかもしれませんが、歩道では車道側を走行しなければならないということです。



また「普通自転車通行可」の標識がある歩道でも、自転車に乗って歩行者を追い越そうとベルを鳴らすなどの行為はルール違反となります。ベルを鳴らしていいのは危険を防止するためやむを得ない場合で、歩行者を妨げてはいけません。

◆県警サイクルポリス

昨年5月、自転車の利用者に交通ルールを周知しようと新潟県警で初めて誕生したのが「サイクルポリス」です。



サイクルポリスは交通機動隊の隊員が活動していますが、県内での活動を拡大するため隊員を増員し啓発活動を強化しています。



この春、青切符による取り締まりで新たな罰則が導入される自転車。安全に走行するためにもルールを理解して乗りましょう。





※本記事は2025年7月放送「新潟一番サンデープラス」より一部抜粋、追加取材し再構成しています。