サンダーのSGA、ニックスのブランソンが12月の月間最優秀選手賞に選出

1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA／通算5度目）、イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン（通算3度目）が選ばれた。

SGAは12月に12試合へ出場し、リーグ2位の平均31.4得点に4.6リバウンド6.1アシスト1.7スティール、フィールドゴール成功率59.4パーセント、3ポイントシュート成功率43.6パーセント（平均2.0本成功）、フリースロー成功率88.2パーセントをマーク。

今シーズン全体で、サンダーの得点源は平均32.1得点4.6リバウンド6.4アシスト1.5スティール1.9ターンオーバーを記録中。このペースを維持できれば、シーズン平均30.0得点以上でターンオーバーを平均2.0本未満に抑えたNBA史上初の選手となる。

一方のブランソンは、12月に13試合へ出場してリーグ4位の平均30.6得点に3.2リバウンド7.1アシスト、3ポイント成功率40.5パーセント（平均3.6本成功）、フリースロー成功率82.6パーセントを残した。

3日を終えて、SGAがけん引するサンダーはウェスト首位ならびにリーグトップの30勝5敗、ブランソン率いるニックスはイースト2位の23勝11敗を残している。なお、12月の月間最優秀選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年12月の月間最優秀選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



シェイドン・シャープ（ブレイザーズ）



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



レブロン・ジェームズ（レイカーズ）



オースティン・リーブス（レイカーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



ジュリアス・ランドル（ウルブズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）



ディアロン・フォックス（スパーズ）



キヤンテ・ジョージ（ジャズ）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ブランドン・イングラム（ラプターズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



タイリース・マクシー（シクサーズ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



マイケル・ポーターJr.（ネッツ）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）

【動画】12月にSGAが決めた好プレー集をチェック！





