東京五輪レスリング女子金メダリストの須粼優衣（26）は12月28日、Instagramを更新。MLBのサンディエゴ・パドレスに所属するダルビッシュ有（39）と妻の聖子さんとの3ショットを公開した。

須粼は「2025年のレスリング納めをしてきました」とコメントを添え、日本に一時帰国中のダルビッシュ夫妻との写真を投稿。写真では、ダルビッシュと聖子さんが須粼の所有する東京五輪金メダルを、聖子さんがパリ五輪の銅メダルを手に持ち3人そろって笑顔を見せている。

須粼は聖子さんについて「大好きで尊敬」と語り、一緒にレスリングの練習をしたことも報告。さらに「練習していないとは思えないほどの強さで、また復帰してほしいです」と、その実力を称えた。最後は「聖子さん、ダルビッシュさん、素敵な一日をありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、投稿を締めくくった。



【画像】五輪のメダルを手にしたダルビッシュ夫妻と須粼優衣（画像は須粼優衣Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「うわぁ～素敵なお写真」「来年も頑張ってください」「凄い顔ぶれですね」「素晴らしい経験ですね」「このままロス五輪まで頑張って！！」「豪華で、素晴らしい3ショット」「ダルビッシュさん、大っきいな」「すごいが渋滞してます！！」「凄すぎるスリーショット」「ダルさんでかい」などコメントが寄せられた。