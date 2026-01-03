「相手は今大会ナンバーワンのアタッカー」昌平の川崎内定MFをどう封じた？ ８強入り帝京長岡の秘策「プレー動画を２、３時間は見た」【選手権】
［高校選手権・３回戦］帝京長岡（新潟）１−０昌平（埼玉）／１月２日／浦和駒場スタジアム
１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、帝京長岡（新潟）が昌平（埼玉）と浦和駒場スタジアムで対戦。15分に樋口汐音が奪ったゴールを守り切り、１−０で勝利してベスト８進出を決めた。
試合後、帝京長岡の古沢徹監督は、勝利のポイントを次のように述べた。
「（昌平）７番の長（璃喜）くんは、今大会ナンバーワンのアタッカーだと思う。そこに稲垣（純）をマンマーク気味につけて、自由を奪いながら、とにかく守備の数的優位を作り続けて、奪った瞬間に前に行くことをチームで設定した。本当に選手が頑張ってくれて、このような結果に繋がった」
長は川崎フロンターレへの入団が内定している今大会屈指のMF。そのキーマンを抑える重要なタスクを任された帝京長岡のMF稲垣は、「とにかくスピードには注意していました。長くんのプレー集の動画が上がっていたので、自分なりに研究しました。２、３時間は見たと思います」と対策を明かした。
見事に与えられた仕事をやり遂げた稲垣に指揮官は、「うちの中で守備のセンスはトップクラス。彼の働きぶりはすごくよかった」と賛辞を贈る。
個を封じて勝ち切った帝京長岡、勢いそのままに尚志（福島）との準々決勝に臨む。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、帝京長岡（新潟）が昌平（埼玉）と浦和駒場スタジアムで対戦。15分に樋口汐音が奪ったゴールを守り切り、１−０で勝利してベスト８進出を決めた。
試合後、帝京長岡の古沢徹監督は、勝利のポイントを次のように述べた。
「（昌平）７番の長（璃喜）くんは、今大会ナンバーワンのアタッカーだと思う。そこに稲垣（純）をマンマーク気味につけて、自由を奪いながら、とにかく守備の数的優位を作り続けて、奪った瞬間に前に行くことをチームで設定した。本当に選手が頑張ってくれて、このような結果に繋がった」
長は川崎フロンターレへの入団が内定している今大会屈指のMF。そのキーマンを抑える重要なタスクを任された帝京長岡のMF稲垣は、「とにかくスピードには注意していました。長くんのプレー集の動画が上がっていたので、自分なりに研究しました。２、３時間は見たと思います」と対策を明かした。
見事に与えられた仕事をやり遂げた稲垣に指揮官は、「うちの中で守備のセンスはトップクラス。彼の働きぶりはすごくよかった」と賛辞を贈る。
個を封じて勝ち切った帝京長岡、勢いそのままに尚志（福島）との準々決勝に臨む。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…