¥Þ¥óU¡¢¥Ð¥ì¥Ð³ÍÆÀ¤ÏÍè²Æ¤¬ËÜÈÖ¤«¡Äº£µ¨¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»ÄÎ±¤Î¸«¹þ¤ß

¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤ò2026Ç¯²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£3Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÃæÈ×3ÎóÌÜ¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤â¤·¤¯¤ÏÆó¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ÎÊä¶¯¤ò»î¤ß¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆ±MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤é¤¬¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Ð¥ì¥Ð¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡Öº£·îÃæ¤Ë·ÀÌó¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤â¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤Êý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Áª¼êÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Î»Ô¾ì¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ð¥ì¥Ð¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»96»î¹ç½Ð¾ì¤Ç4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
