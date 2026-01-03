XGオフィシャルInstagramでは、リーダーのJURIN（ジュリン）が、雪山でスノーボードをする動画を公開した。

【動画】XG・JURIN（ジュリン）が華麗なスノーボードのフリーライディングを披露

■XGのリーダー・JURIN（ジュリン）がフリーライディングを披露

動画では、赤い鳥居をバックに、スノーボードの板を抱えて歩くJURINの姿から始まる。雪が舞う中、ゴーグルにウェアのフードをすっぽりかぶった防寒スタイルで歩き、その後パウダースノーが飛び散るほどのスピード感で滑走した。

動画の途中では、ゲレンデ脇を滑ったり、エッヂを使ったターンをしたりと自由自在かつテクニカルなフリーライディングを披露。実はJURINは、4歳からハーフパイプを始め、12歳からプロスノーボーダーとして活躍した経歴の持ち主。

「The snow can’t keep up with JURIN」と綴ったように、JURINの滑走スピードがいかに速いものかを伝えている。

「かっこよすぎるよJURIN」「かっこええ」「才能の塊」と褒める言葉が寄せられた他、「Love u」「too cool」など海外ファンと思しき人たちからも称賛のコメントが寄せられていた。

■JURINが北海道へ「JURINの完璧なスノーボードデイ in 北海道」

なお、JURINは2025年12月にも「JURINの完璧なスノーボードデイ in 北海道」と題してスノーボードに関する投稿を行った。

「北海道での完璧なスノーボードデイを紹介します！スノボの楽しさを一緒に体験しましょう！」と、雪山のドライブや、ジンギスカンやカフェなどのグルメ、イルミネーションなどの映えスポットなど、スノーボードを楽しむための提案した。