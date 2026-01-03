STARGLOW、デビューに向けたティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」“KANON編”公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、1月21日のデビューシングル「Star Wish」リリースに先駆け、ティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」の第1弾“KANON編”を公開した。

■1月3日より連日公開予定

メンバーそれぞれにフォーカスし、遊び心のあるユニークな演出が印象的な「STARGLOW IS COMING」は、1月3日よりSTARGLOW YouTubeオフィシャルチャンネルにて連日公開予定。明日はどのメンバーが登場するのかを心待ちにしよう。

■STARGLOW「Star Wish」には全4曲を収録

9月22日配信リリースのプレデビューシングル「Moonchaser」がBillboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録するなど、音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた彼らのデビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES-STARGLOW Ver.-」の他、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録。

初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」「Star Wish -Behind The Scenes-」（約49分）、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」（約59分）を収録する他、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish-Photo Shooting Behind The Scenes-」（約22分）をコンパイル。さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

そして、各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での「Talk Show & Greeting」イベントへ招待他豪華内容もアナウンスされている。

なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」の開催も控えている。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

