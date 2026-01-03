2026年1月10日（土）・11日（日）、『北海道ボールパークFビレッジ』にて、実践的な英会話を学ぶことができる『2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP』が開催されます。

画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

2025年の夏休みに引き続き、2回目の開催となる今回のイベント。

英会話指導のノウハウを持つ『（株）アイエスエイ』の外国人講師と一緒に、『エスコンフィールドHOKKAIDO』内の施設で遊びやデモンストレーションを通じて“生きた英語”を学ぶことができます。

参加特典として、参加者全員にファイターズロゴ入りオリジナルシャープペンシルももらえます。

ファイターズ球団マスコット『フレップ』または『ポリー』も参加予定です！

詳細情報

2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP

開催日：2026年1月10日（土）・11日（日）

時間：各日8:45集合 、16:00解散

対象：小学3～6年生

定員：各日程40名（最少催行人員各日程20名）

料金：各日程 16,800円 ※1日当たりの費用

※写真は2025年夏休み開催時のものです。

※宿泊を伴わない1日単位の参加（通学型）となります。

※複数日の申込みも可能ですが、2日間とも同様のプログラムとなります。

※イベント会場までは保護者の方の送迎をお願いします。

※昼食及び飲み物は各自持参をお願いします。

※持ち物や集合場所の詳細は研修のしおり（開始1週間前送付）をご確認ください。

※キャンセルする場合は、既定のキャンセル料がかかります。

※予約等、詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

冬休みにおすすめのイベントが登場！

プログラムは基本的にすべて英語で行われますが、初めて英語を学ぶ子どもも楽しめる内容となっているので安心です◎

申し込み締切が12月7日（日）なので、お早めにチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。