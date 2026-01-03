【8.2万超えのいいね】ペットの最期を想像してしまうのはなぜ？急激に老いて行く愛犬を見て感じた不安を、少しでも前向きなものにするため描いた実話に近い物語
X(旧Twitter)を中心に漫画を公開しているあみだむくさん(@higemoku)は、2024年2月に『愛犬の老いに直面する話』を投稿すると8.2万超えのいいねを獲得。主人公の青年が愛犬の老いに向き合う心情などがリアルに描かれている。ペットを飼っている人なら、誰もが一度は経験する出来事ではないだろうか。本作の誕生秘話や実体験などについて、あみだむくさんにインタビューした。
漫画を描くきっかけは、「小学生のときに友達と遊びながら描いていたのが始まり」で、大学卒業後に専門学校に通い、初めて漫画を仕上げたという。
本作が誕生したきっかけについて、作者は愛犬との実体験を語った。
【あみだむく】14歳半ば頃から急激に老いて行く愛犬を見て、いつか終わる日を意識し不安を感じたのでそれを少しでも前向きなものにしたかったのと、そのときの気持ちや犬との他愛ない出来事を覚えておくために漫画にしました。
また、本作は「飼っていた愛犬との日々で私が感じたことをもとに描いているので、実話に近いです」とのこと。
■「気持ちが追いつかない」！たった1カ月で変化する老いと最期への想像
老犬の介護の大変さが伝わってくる本作だが、この時期になると飼い主はペットの最期を想像してしまうのだろうか。
【あみだむく】人によってさまざまかとは思いますが、私は想像してしまいました。人間よりもさらに早く老いて行くのでたった1カ月や1週間でも別の犬のように変化してしまいます。これから本格的な介護が始まるだろうと思った矢先に、もともと患っていた腎臓病が急激に悪化して愛犬は亡くなってしまったので、私はそこまで長く本格的な介護をしたわけではないのですが、その老いの速さを目の当たりにしていると気持ちが追いつかず、焦りが出てきて不安を感じていました。
今後の作品については、「これまでバラバラなジャンルで漫画を描いているので今後もさまざまなジャンルで描いていきたいと思っています。歳を重ねるごとに描きたい題材も変化してきたと感じているので、その時々に思ったことや感じたことを上手く漫画に描き出せたらいいなと思います」と、自身の感情や経験を作品に反映していきたいという意欲を見せた。
取材協力：あみだむく(@higemoku)
