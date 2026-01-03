もどかしい主催者の“ブチギレ独演会”に、百戦錬磨の女王も思わずリアクション。美人すぎるポーカープレーヤーの表情が崩れたまさかのやり取りが話題となっている。

【映像】美人すぎるポーカー女王、芸人の“ブチギレ独演会”に爆笑

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

前回、まさかの早期敗退の憂き目に遭った主催の小籔は、今回の予選テーブルでも自己評価は辛め。なかなか勝負手が出ないもどかしい時間が続くと、突如「アカン、なんか（自分が）カッコつけてるわ」と切り出した。

これに対し、プライベートで共にポーカーを楽しむかまいたち・濱家隆一が「いつもの小籔さんのアグレッシブさが（出せていない？）」と反応すると、小籔は「何ここでちょっと『小籔、わかってんな〜』みたいな、“小さじ一杯”の評価を得ようとして」と、自身のここまでの立ち回りに怒りが止まらない。

小籔のウィットに富んだ表現のブチギレに、俳優・本郷奏多やプロポーカープレーヤーの岡本詩菜は思わず爆笑。本郷は「岡本さんと出会って以来、一番大きな笑いを“小さじ一杯”から聞きました」と語るほど、岡本のツボにハマったようだ。

その後も小籔は「いらんやろ、そんなもん！」「先祖と語り合うだけ。思いっきりいったれ、こんなもん！」と、ブチギレ独演会は止まらなかった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）