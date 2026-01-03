Photo: 田中宏和

車のフロントガラス内側って、ホントに拭きづらいですよね…。

フロントガラスは、空気抵抗を減らす目的で相当に傾斜しているために、精一杯手を伸ばしても、ダッシュボードがジャマをして奥まで届かなかったりするんです。

というわけで、困った時のための専用ツール。

カーメイトの「車の内窓専用ワイパー」と「ガラス内側専用クリーナー」があれば、今までの苦労がウソみたいに楽に、ピカピカにできますよ。

こんな方におすすめ

特殊な形状で使いやすいワイパー

Photo: 田中宏和

フロントガラス内側の“ギラギラ油膜・拭きムラ”が気になる人奥まで手が届かず、ダッシュボードに阻まれて毎回イライラする人子どもの手垢・指紋で内窓がすぐ汚れる家庭（安全面も気になる）できれば短時間で、ラクな姿勢のまま内窓を仕上げたい人

まず、「車の内窓専用ワイパー」には、汎用的なモップにはない2つの特長があります。

・タテ・ヨコ方向に角度を変えられるヒンジが付き

・取っ手自体が曲がった形状。取っ手の角度を立て気味にしても、ダッシュボードに当たらずガラス面にしっかり圧力をかけられる

このおかげで、無理な姿勢になることなく、しっかりとフロントガラス全体を拭き上げることが可能です。

サッと汚れを落として拭きムラができないクリーナー

Photo: 田中宏和

内窓専用に開発されたという「ガラス内側専用クリーナー」。たっぷりクロスに吹き付けて、ガラス面全体にまんべんなく伸ばすようにすれば、しっかり汚れを落としてくれます。

油溶性のクリーナーなので、小さい子どもがベタベタ触って油まみれになった窓でも、問題ないと思いますよ。

Photo: 田中宏和

作業で苦労した感じは一切ないのに、まったく拭きムラのないクリアな視界を得られるので、すっかり拍子抜けしてしまうくらいでした。

これは、もっと早く購入しておくべきでしたね。

Photo: 田中宏和

「ガラス内側専用クリーナー」にも白いクロスが付いてきますが、「車の内窓専用ワイパー」に付属している青いクロスならピッタリサイズなので、セットしやすいですよ。

とにかく、これは全てのカーオーナーが持っておくべきツールだと断言していいレベルの製品です。

内窓のギラギラした油や、拭きムラが気になっている人は、ぜひ試してみていただければ。

なお、以下の表示価格は執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

「カーメイト 2点」おすすめポイント ・特殊な形状のワイパーが手の届きにくいところに届く ・クリーナーでサッとなでるだけで水分がむらなく綺麗に拭き取れる ・子どもの手などから付着した 油汚れにも効果が期待できる

