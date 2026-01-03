このビジュは卑怯だ！ 80年代スタイルのBluetoothヘッドホンに胸キュン
僕の耳が「おかえり」と叫ぶ。
Amazonセールをディグって居たら、僕の目が、耳が、懐かしさという衝撃をぶち込まれたので共有させてください。
「以前、あなたが買ったポータブルカセットプレーヤーに付いてきた者です」みたいな顔しているこちらは、JLab（ジェイラブ）のBluetoothヘッドホン。
そう、こんなノスタルちっくな見た目していて、最新のBluetoothヘッドホンなんです。しかも3,582円と、衝動買いしても罪ではないお値段。これは…ずるいわ。
古き良きあの頃のデザインに、現代的な使い勝手を搭載
ただあの頃のヘッドホンをそのまま復刻したわけではなく、現代ヘッドホンとして使い勝手のよさも求められているのがポイント。
57gと、軽くカジュアルに使えるというデザイン的なメリットを持ちつつ、バッテリー式＆Bluetooth接続化されているので、ケーブル接続不要。さらに2デバイスへのマルチポイント接続対応しているので、スマホ＆PC間の利用もストレスフリーなのもよし！
耳にイヤホン突っ込むのに疲れた人は、軽く懐かしいあの頃に回帰してみません？
Source: Amazon
JLab Rewind 2
3,582円
