猫にイタズラをやめさせる対処法5つ

猫のイタズラは叱ったからといって、簡単に直るものではありません。猫の習性を理解し、環境や関わり方を工夫することで、自然にイタズラが減っていきます。

ここでは、今日から実践できる5つの具体的な対処法を紹介します。どれも猫にストレスを与えずに行動を改善できる方法ばかりなので、ぜひ試してみてください。

1.環境を整備する

猫のイタズラで最も効果的な対策方法は、イタズラされたくないものを物理的に遠ざけ、猫が接触できない環境を整えることです。

猫が入れないよう部屋のドアを閉めたり、柵などを設置したりすることが基本です。また、大切なものや壊れやすいものは、猫の手が届かない高い棚の奥深くにしまうか、収納ボックスなどに入れて保管しましょう。電源コードなどのケーブル類は、専用の保護カバーやチューブで覆うことで、噛みつきや引っ張りによる破損を防げます。

猫はイタズラできない環境、つまりイタズラする対象物が見えていない環境であれば、まったく見向きもしないことが多いので、イタズラされるたびに猫を叱るより、はるかに簡単で効果的です。

2.代替行動を提供する

イタズラする環境をなくすのと同時に、猫が満足できる代わりの場所や物を用意することは、猫の精神衛生上とても重要です。

見晴らしの良いキャットタワーや爪とぎを複数箇所に増やして、登ってもいい場所や自由に爪を研げる場所を明確にしてあげましょう。

また、退屈でイタズラを繰り返す猫には、パズルフィーダーでおやつに夢中にさせたり、窓際に猫用のスペースを作って外を見られるようにしたりするのも効果的です。

猫の行動を「あれもダメ、これもダメ」と禁止するのではなく、「こっちならいいよ」と誘導することで、猫も飼い主もストレスなく過ごせます。

3.定期的に遊んであげる

猫のイタズラは、運動量が少ないなどの理由からエネルギーが余っていることが原因です。愛猫の年齢や性格に合わせて1日1～2回、それぞれ10～15分程度は遊びの時間を設けましょう。猫じゃらしなどのおもちゃを使い「追いかける」「捕まえる」などの狩猟本能を満たしてあげましょう。

特に遊びが終わったあとに食事を与えると、「狩りをして獲物を食べる」という自然な流れが再現できることから、猫の満足度が高まります。

特に夜間のイタズラに困っている場合は、寝る前にしっかり遊んであげて、そのあとに夜食として少しだけ食べさせると、夜中の寝ている時間帯に走り回るような行動を防ぐことができます。

4.現行犯で静かに対処する

まったく困った行動をしない猫は本当に稀でしょう。もし、イタズラしている現場を見つけたら、大きな音を立てたり騒いだりせず、静かに黙ったまま抱っこして猫を別の場所へ移動させましょう。

移動した場所では、おもちゃやほかの活動に興味を引かせるようにすることで、イタズラ行動から自然に気持ちを離れさせます。できればその部屋のドアを閉めて、その場で遊ぶとベターです。

ただし、タイミングには注意が必要です。イタズラしている最中か、してから数秒以内にパッと対処しなければ、猫は何で別の場所に連れていかれたのかも理解できません。そのため「犯行現場」では飼い主さんの冷静な対応が重要です。

5.良い行動を褒めて強化する

猫をしつけるときには、望ましい行動をしたときに、たくさん褒めて学習させましょう。悪いことを厳しく叱るよりも、猫との信頼関係を保ちながら行動を改善できて、とても効果的です。これを心理学の用語で「オペラント条件づけ」といいます。

たとえば、ダイニングテーブルなど乗って欲しくないところに乗るときには、椅子や台を猫用の代替品として用意しておきます。そしてテーブルに乗ったときは、無言で抱っこして下ろす。椅子や台に乗ったときは褒めることを繰り返します。

ふだんから爪とぎを正しく使ったときや、家庭用品ではなく猫用おもちゃで遊んだときに、なでたり、おやつを与えたりしてご褒美を与えることで、猫は正しいことを学習していけるのです。

猫のイタズラで絶対避けたいNG対応

猫は人間ではないので、「自分のした行動」と「飼い主から与えられる罰」を結びつけるのが容易ではありません。

絶対にやってはいけないのが、体罰や強い言葉で怒鳴ることです。特にひっぱたく、水をかけるなどの懲罰行為は猫に無用な恐怖心を与えるだけで、飼い主との信頼関係まで壊れてしまいます。

また、イタズラ行動をしたあとになって叱るのもまったく無意味です。数分後・数時間後に叱っても猫は何で叱られているか分からず、現行犯でなければ効果はゼロです。

足音を立てて追いかけたりするような過剰な怒りの演出も逆効果で、猫の性格によっては「鬼ごっこが始まった」と誤解して、イタズラ＝楽しい遊びの合図だと学習されてしまいます。

さらに、家族と一緒に暮らしている場合には、一貫性が必要です。同じことをしても、ある時には許して、ある時には叱ると猫が混乱するため、家族全員でルールを統一することが重要です。

NG対応は猫にストレスを与え、問題行動をさらに悪化させる可能性があるので、本当にやめましょう。

まとめ

猫のイタズラに悩んだとき、ついつい叱りたくなってしまう気持ちはよくわかります。しかし、猫には人間が考える良い事と悪い事の区別はありません。

猫のイタズラをやめさせるには、叱ったり罰を与えたりするのではなく、環境を整え、遊びによって適切にエネルギーを使わせることが効果的です。

また、良い行動を褒めるというやり方は、誰にでも簡単にできて、効果も高いためおすすめの方法です。

環境を整えて、いい行動をしたときにはしっかり褒めて行動を固定させるやり方を意識するだけで、飼い主さんも猫も今よりずっと穏やかに暮らせるようになるはずです。