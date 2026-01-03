キラキラおめめが可愛いっ♡【ミスド】出会えたらラッキー！「いちごチョコドーナツ」

いつ・どこで・どんなラインナップに出会えるのか予測不能！ “幻のドーナツ”と呼ばれる【ミスタードーナツ】の「ファンシードーナツ」が話題沸騰中です。定番のドーナツ生地と期間限定商品のクリームやトッピングを組み合わせた特別仕様は、まさに一期一会。今回は、そんな“幻のドーナツ”をご紹介。ファンならずともチェックしたくなる魅力をお届けします。

キュートすぎて困った！ 買わずにはいられない！？

「ねぇ、買って？」と言われている気がしませんか？ 可愛いおめめ付きのドーナツは「クランチストロベリーファッション」。おやつタイムがぐ～んと華やかになる、ピンク色のビジュアルにもトキメキが止まりません！＜テイクアウト\205（税込） ／ イートイン\209（税込）＞

裏メニューでもこだわり満載！

オールドファッション生地にストロベリーチョコをコーティング。半分だけクランチをトッピングしてあるので、食感の違いを楽しめるのも嬉しいポイント。ワクワクしながら美味しく食べてフードロスに貢献できるなんて、満足度高すぎです。

インパクト抜群！ ザクザクトッピングがたっぷり

ストロベリーチョコをまとったドーナツ生地に、クッキークランチをたっぷりトッピングした「クッキー & ストロベリーリング」。第一印象はザクっと感ですが、やわらかな生地が使われているのでギャップ萌えしそう。＜テイクアウト\194（税込） ／ イートイン \198税込＞

会話も弾むおしゃれおやつ！

クッキークランチがポロポロとこぼれ落ちますが、@megumiko_maniaさんは「“ハプニング” も愛おしい」とコメントしています。ちょっぴり食べにくくても、その可愛さに会話が弾むこと間違いなし！ さらに、メニューにのってないので、サプライズのお土産や差し入れにすれば喜ばれそう。

「ファンシードーナツ」は、余った素材を使うため、期間限定メニューやコラボ商品の終売タイミングは出会える可能性がアップするかも。ぜひお店を覗いてみて！

