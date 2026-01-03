第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。前回大会で“花の2区”を区間8位で駆けた国学院大OB・平林清澄（ロジスティード）が日本テレビの中継にゲスト出演。滑らかな解説に「上手すぎて日テレの人が話してるのかと思ったわ」「上手すぎて感動してる」と絶賛が相次いだ。

スーツ姿で日本テレビのスタジオに登場した平林。中央大OBの湯浅仁（トヨタ自動車）とともに、復路のゲスト解説を務めた。ヘッドセットをつけ、実況からの質問に的確に回答。7区区間賞に輝いた国学院大の後輩・高山豪起のインタビューでは、「いやー、良かったよ。見てて泣きそうになりました」「また帰ってきて一緒に練習やりましょう」などと優しく声をかけた。

堂々とした解説ぶりはX上でも話題に。「平林くんの解説と言葉選びが素晴らしいなー」「平林の解説めっちゃ聞きやすくていい」「さっきから平林さんのしゃべりがうますぎて」「平林、どんだけ説明うまいのよ…」「ってか、平林くん喋り上手すぎんか!? 上手すぎて日テレの人が話してるのかと思ったわ」「平林くんが解説上手すぎて感動してる」などと絶賛の言葉が並んだ。

平林は国学院大1年時の第98回大会で9区2位。2年時からは3年連続で“花の2区”を担った。国学院大は総合10時間40分07秒の大会記録で2位に躍進した。



（THE ANSWER編集部）