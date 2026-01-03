ホームレス生活の元子役 人気俳優からの支援に前向き？警察からの数度に渡る支援申し出は全て断った過去
俳優のショーン・アスティン（54）が、元子役のタイラー・チェイス（34）を支援しようとしているという。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」などで知られ、映画俳優組合の組合長でもあるショーンは、依存症を患っているタイラーに連絡を取り、支援を申し出たという。
タイラーは「ネッドの機密解除された学校のサバイバルガイド」などで知られるが、路上でホームレス生活をしていることが明らかになり、ファンに衝撃を与えた。先日タイラーの一時的な滞在場所を確保しようとしていた元共演者のダニエル・カーティス・リーは、タイラーがショーンの代表作である「ロード・オブ・ザ・リング」の大ファンであるため、ショーンが連絡を取ったと明かしている。
ダニエルは、ショーンと面会した後のタイラーの様子がとても「前向き」だったとTMZに明かした。
一方で、警察は何度もタイラーを支援しようとしているものの、全て断られてしまうため、これ以上出来ることはあまりないと明かしていた。
（BANG Media International／よろず～ニュース）