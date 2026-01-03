俳優のショーン・アスティン（54）が、元子役のタイラー・チェイス（34）を支援しようとしているという。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」などで知られ、映画俳優組合の組合長でもあるショーンは、依存症を患っているタイラーに連絡を取り、支援を申し出たという。



【写真】路上で生活していた元子役仲間への思いを語る

タイラーは「ネッドの機密解除された学校のサバイバルガイド」などで知られるが、路上でホームレス生活をしていることが明らかになり、ファンに衝撃を与えた。先日タイラーの一時的な滞在場所を確保しようとしていた元共演者のダニエル・カーティス・リーは、タイラーがショーンの代表作である「ロード・オブ・ザ・リング」の大ファンであるため、ショーンが連絡を取ったと明かしている。



ダニエルは、ショーンと面会した後のタイラーの様子がとても「前向き」だったとTMZに明かした。



一方で、警察は何度もタイラーを支援しようとしているものの、全て断られてしまうため、これ以上出来ることはあまりないと明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）