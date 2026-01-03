ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年12月より全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します！

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期：2025年12月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年12月もセガプライズからポケットモンスターのグッズが続々登場！

寒い季節に嬉しい巾着付きブランケットやかわいいポーチ、リュックサックなど全4種類がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカ巾着付ブランケット Ver.1.5

投入時期：2025年12月12日より順次

サイズ：ブランケット 全長約143×3×100cm／巾着 全長約30×15×29cm

種類：全1種（Floral Ensemble）

水彩タッチでやわらかいデザインのブランケット。

イーブイとイーブイの進化形が勢ぞろいしたプライズです。

収納できる巾着も付いた、便利なブランケット。

持ち歩きや片付けも嬉しくなる、かわいらしい巾着です☆

ポケットモンスター ミニリュック型ポーチ Vol.6

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約5×3×9cm

種類：全6種（ピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコ・ルカリオ・デデンネ）

ポケモンたちのフェイスデザインがかわいい、小さなリュック型のポーチ。

リップやキャンディなど、小物の整理・持ち歩きに便利なサイズです☆

ポケットモンスター シリコンサークルミニポーチ

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約6×2×6cm

種類：全7種（パピモッチ・マリル・ニンフィア・ミミッキュ・キルリア・プリン・フラエッテ）

プチサイズでかわいいシリコン製のポーチ。

たくさん集めたくなる、全7種類が展開されます！

ポケットモンスター プラチナムザッカリュック〜メガリザードンX・メガリザードンY＆キャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオ〜

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約30×15×38cm

種類：全2種（メガリザードンX・メガリザードンY、キャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオ）

メガリザードンX・メガリザードンYやキャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオがデザインされた、クールなリュック。

おでかけ先でも注目の的間違いなしです☆

ブランケットやポーチ、リュックサックなど毎日の生活を彩る、ポケモンの日用雑貨。

2025年12月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

