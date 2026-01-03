キャプテンピカチュウのリュックサックなど4種類！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年12月より全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します！
セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
投入時期：2025年12月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年12月もセガプライズからポケットモンスターのグッズが続々登場！
寒い季節に嬉しい巾着付きブランケットやかわいいポーチ、リュックサックなど全4種類がラインナップされます。
ポケットモンスター プラチナムザッカ巾着付ブランケット Ver.1.5
投入時期：2025年12月12日より順次
サイズ：ブランケット 全長約143×3×100cm／巾着 全長約30×15×29cm
種類：全1種（Floral Ensemble）
水彩タッチでやわらかいデザインのブランケット。
イーブイとイーブイの進化形が勢ぞろいしたプライズです。
収納できる巾着も付いた、便利なブランケット。
持ち歩きや片付けも嬉しくなる、かわいらしい巾着です☆
ポケットモンスター ミニリュック型ポーチ Vol.6
投入時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約5×3×9cm
種類：全6種（ピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコ・ルカリオ・デデンネ）
ポケモンたちのフェイスデザインがかわいい、小さなリュック型のポーチ。
リップやキャンディなど、小物の整理・持ち歩きに便利なサイズです☆
ポケットモンスター シリコンサークルミニポーチ
投入時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約6×2×6cm
種類：全7種（パピモッチ・マリル・ニンフィア・ミミッキュ・キルリア・プリン・フラエッテ）
プチサイズでかわいいシリコン製のポーチ。
たくさん集めたくなる、全7種類が展開されます！
ポケットモンスター プラチナムザッカリュック〜メガリザードンX・メガリザードンY＆キャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオ〜
投入時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約30×15×38cm
種類：全2種（メガリザードンX・メガリザードンY、キャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオ）
メガリザードンX・メガリザードンYやキャプテンピカチュウ・黄色いメガルカリオがデザインされた、クールなリュック。
おでかけ先でも注目の的間違いなしです☆
ブランケットやポーチ、リュックサックなど毎日の生活を彩る、ポケモンの日用雑貨。
2025年12月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆
