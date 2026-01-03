『THE LAST PIECE』発STARGLOW、デビューに向けてティザー公開
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、21日にデビューする。それに先立って、ティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」の第1弾KANON編が公開された。
【写真】『Wish upon a star』を開催するSTARGLOW
STARGLOWは、21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。そのティザー映像「STARGLOW IS COMING」は、メンバーそれぞれにフォーカスし、遊び心のあるユニークな演出が印象的なものになっている。きょう3日以降、グループの公式YouTubeチャンネルで連日公開される。
デビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」、2025年11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ‘26」を含む全4曲を収録。初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」「Star Wish -Behind The Scenes-」（約49分）、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」（約59分）を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック（28ページ）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」（約22分）を収めている。
さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定。そして、各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道、東京、愛知、大阪、福岡での「Talk Show ＆ Greeting」イベント招待など、豪華内容もアナウンスされている。
なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日、2月1日の2日間にわたって、神奈川・横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』”の開催も控えている。
@livedoornewsさんをフォロー
【写真】『Wish upon a star』を開催するSTARGLOW
STARGLOWは、21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースする。そのティザー映像「STARGLOW IS COMING」は、メンバーそれぞれにフォーカスし、遊び心のあるユニークな演出が印象的なものになっている。きょう3日以降、グループの公式YouTubeチャンネルで連日公開される。
さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定。そして、各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道、東京、愛知、大阪、福岡での「Talk Show ＆ Greeting」イベント招待など、豪華内容もアナウンスされている。
なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日、2月1日の2日間にわたって、神奈川・横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』”の開催も控えている。
@livedoornewsさんをフォロー