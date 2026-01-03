上谷沙弥、透け感ある“黒ミニドレス”で魅了 対戦相手の朱里もスリットから美脚チラ見せ
第6代STRONG女子王者で、スターダム所属の上谷沙弥（29）が3日、都内で行われた「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」前日公開記者会見に、第6代IWGP女子王者の朱里（36）とともに登壇した。
【動画】上谷沙弥、女性初のプロレス大賞MVPの次なる野望を語る「リングの幅を広げてめちゃくちゃに面白おかしくしてやりたい」
2人は、あす4日に東京ドームで行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』の『IWGP女子&STRONG女子ダブル選手権試合』で対戦する。上谷は、透け感のある黒のミニドレスで登場。対する朱里も白のスリットの入ったドレスで美脚をチラ見せし、集まった報道陣、プロレスファンを魅了した。
ステージに登場した上谷は「女子プロレス団体・スターダム『H.A.T.E.』の上谷沙弥だ」とヒール感たっぷりにあいさつ。「私は去年1年間、スターダムの赤いベルトを防衛し続け、年末には女子史上初のプロレス大賞MVPを獲得し、完全にこのプロレス界を支配した。だから、この『STRONG』のベルトも、その『IWGP』のベルトも、朱里じゃなく、黒く光り輝くサヤ様が巻いた方が、このベルトたちも喜ぶんだよ」と挑発。
「朱里の涙で錆びてしまったその『IWGP』のベルトを、沙弥様が救ってやるよ。明日、満員の東京ドームで沙弥様が3冠チャンピオンになって、2026年もしもべたちに史上最大の悪夢を見せてやるよ」と“沙弥様節”全開であいさつすると、会場に集まったファンも大いに沸いた。
一方、朱里は「いよいよ明日になりました。私はプロレスラーになって17年が経ち、18年目になります。お客さんが何十人しかいない会場のところで試合をしていた時代もあります。だからこそ、東京ドームでいう舞台でタイトルマッチができること、心から誇りに思っています」と過去を振り返りながらこの試合の意味を説明。そのうえで、「そして、対戦相手はプロレス大賞を取った上谷沙弥。今最も勢いのある選手」と相手を持ち上げつつ、「でも、明日勝利するのはこの私。2冠チャンピオンになってリングの真ん中に立ちます」と冷静ながら、沸々と燃え上がる闘志を言葉に替えていた。
なお、この公開記者会見は新日本プロレス「イッテンサン 大プロレス祭り」の一環としてファンが見守るなかで開催。同イベントでは、若手レスラーのトークショーや、あす引退の棚橋弘至のサイン入りパネル・等身大パネルが当たる抽選会、じゃんけん大会が行われ、大盛り上がりだった。公開記者会見の司会は、清野茂樹が務めた。
