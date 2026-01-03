「何この幸せすぎる世界」「この穏やかな日々が、なによりの宝です」と11万再生を超えて癒やしを届けているのは、2頭のわんちゃんと1歳の男の子が一緒に遊んでいる光景。男の子の癒やし系わんちゃんと元気いっぱいなわんちゃんに対する反応が可愛いと話題です。

【動画：2頭の犬が『1歳の男の子』に出会ったら…癒やし溢れる『平和な光景』】

親戚がおうちに集まる日

YouTubeチャンネル『しばわんこ生活』に投稿されたのは、柴犬のあいちゃんとサモエドのアイスちゃんのおうちに、親戚が集まった日の光景。この日、アイスちゃんはとても嬉しそうにおうちの周りを駆け回っていたそう。それは、たくさんのお客さんがおうちにやってきたから！この日は親戚が集まっていて、アイスちゃんはニコニコと元気いっぱいに走り回っていたのだといいます。

一方、おばあちゃん犬のあいちゃんは、いつも通りお気に入りの場所でゆったりと穏やかな時間を過ごしていたそう。それぞれの性格が垣間見えるその光景に、なんだかほっこりとした気持ちになります。

元気いっぱいのアイスちゃんを見た男の子は…

そしてこの日、あいちゃんとアイスちゃんは1歳の男の子と初対面することになったそう。まず始めに、元気いっぱいのアイスちゃんが男の子に近づいてみたところ…アイスちゃんの大きい体に驚いてしまったのか、男の子は号泣してしまったとのこと。

男の子のことが気になっているものの、男の子の反応を見てどこか遠慮がちにしているアイスちゃんにキュンとしてしまいます。

あいちゃんと遊んでご機嫌ダンス♪

そして、次はあいちゃんの番です。あいちゃんが男の子にご挨拶してみたところ…今度は男の子も嬉しそうにあいちゃんに近づいてきてくれたそう。あいちゃんにそっと手を伸ばそうとしたり、嬉しそうにダンスをする男の子の光景に、こちらまで笑顔になってしまいます。

普段からゆったりとしていて、癒やし系わんちゃんとして愛されているあいちゃん。きっとその穏やかな空気に、男の子も安心したのかもしれません。

始めはアイスちゃんに驚いてしまった男の子ですが、一緒に過ごしているうちに男の子はアイスちゃんとも仲良しになれたそう。近くを駆け回るアイスちゃんに自分から近づいていったといいます。

そんなわんちゃんと子どもたちの楽しそうなひと時が、たくさんの癒やしを届けてくれることとなったのでした。

こちらの光景には、「あいちゃんのそばには笑顔ありですね」「アイスちゃんも仲良くなれてよかった！」「あいちゃんに話しかける男の子も可愛い♡」など、絶賛の声が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『しばわんこ生活』では、そんな癒やし系柴犬のあいちゃんと元気いっぱいなサモエドのアイスちゃん、そして家族たちの穏やかな日常が綴られています。

あいちゃん、アイスちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。