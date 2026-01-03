º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡¡È22Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤Ø½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤«¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡ÖÈà¤é¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»Ø´ø´±¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÁª¼ê¤¿¤Á¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï19Àá¤Þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤âÌµ¤¯¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï²áµî5²ó¿·Ç¯¤ò¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤Î¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ËèÆü²æ¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢»î¹ç¤´¤È¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é¤¬Ãí¤°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡£Èà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤½¤ì¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤À¸Þ¥ö·î¤¢¤ë¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤½¤¦¡£º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë²áÄø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ó¤À¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸½ºß2°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë²ø²æ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¾ï¤Ë·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¿¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈ¾Ê¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£