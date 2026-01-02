【2026年1月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年1月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

シネフィルWOWOWプラス2026年1月の注目作

『GSG-9 対テロ特殊部隊』（字・吹）

シーズン1：1月1日（木）配信開始

シーズン2：1月15日（木）配信開始

実在するドイツの特殊部隊《GSG-9》の活躍をスリリングに描く、本格アクション・シリーズ！ 人質事件、要人警護など困難な任務に身を捧げる最強の男たちを、特大スケールのアクションで描く。

シネフィルWOWOWプラス2026年1月配信作品

■1月1日（木）配信開始

『警視グレイス』シーズン4

『刑事ジョン・リーバス』（吹替版）

『警部ベリンガー バンベルクの事件簿』

『GSG-9 対テロ特殊部隊』（字・吹）

『マーロー殺人倶楽部の事件簿』

■1月12日（月）配信開始

『リュック・ベッソン ノーリミット』シーズン3（字・吹）

■1月15日（木）配信開始

『GSG-9 対テロ特殊部隊』シーズン2（字・吹）

『風起隴西（ふうきろうせい）-SPY of Three Kingdoms-』

『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン3（吹替版）

