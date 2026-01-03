人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルとの離婚を発表した実業家・進撃のノアが３日までに自身のＳＮＳを更新。新年早々、体調を崩していることを報告した。

進撃のノアはインスタグラムのストーリーズに、３８度１分と表示された体温計の写真に「腸炎と高熱で死んでる」「なんの薬飲んだらいんやろ」と文字をのせて投稿。さらに、おかゆと薬などの写真もアップし「毎年恒例の年始 なんか病気するｗ」「実家なので安心してください」と記した。

進撃のノアとヒカルは５月に結婚を発表し「０日婚」と明かす。しかし、昨年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明。結婚から約４か月後の昨年９月中旬にヒカルが「ぼくたちはオープンマリッジ（夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形）として生きていきます。簡単に言いますね。浮気ＯＫです」と報告して話題を集めた。進撃のノアは離婚発表後に自身のインスタで「自分らしくまた幸せの道探します」と心境をつづっていた。