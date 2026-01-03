ママ友付き合いは必要？ 「ママ友って所詮、友だちじゃない」でもメリットはある!?【著者インタビュー】
病院のベッドに横たわった双子の妹の変わり果てた姿――。漫画家・横山了一さんによる『ボスママに徹底的に復讐する話』（KADOKAWA）では、ママ友グループからいじめを受けたママの双子の姉が妹に成り代わり、ボスママへの復讐を企てます。
“族の抗争”を取り入れた力任せな展開、そして友情・努力による勝利にスカッとしつつ、ドキッとさせられるのはママ友グループによるリアルな嫌がらせ。じつは、実際に存在したというママ友グループがモデルになっているそうです。横山さんが伝え聞いた陰湿ないじめの実態とは？ 本稿では、本作の制作裏話をはじめ、ママ友付き合いの難しさや、横山さんが経験したパパ友経験談などについてインタビュー。妻で漫画家の加藤マユミさんも時々登場！
横山了一さん（以下、横山）：ありだと思います。ママ友付き合い方が苦手なら、そういった関係にとらわれるのはしんどいでしょうし。あまり関わらず、自分の世界や考え方を大事にするのもいいのかなと思いますね。意外と長く続かないので、ママ友付き合いは。
加藤マユミさん（以下、加藤）：ママ友って所詮、友だちじゃないから。で、その中で本当に気が合う人が、自然と1人か2人残ったりするんですね。そういう人とは付き合いが続く。偶然気が合う人と会えたらラッキーだけど、無理やり作る必要はないと思います。
――そもそも、ママ友付き合いのメリットとは何だと思いますか？
横山：子どもの話は盛り上がりますからね。子育てで悩んでいる人がいたら「だんだん楽になりますよ」みたいなアドバイスをしたり、逆に教えてもらうこともあるし。助け合っているなと思います。
加藤：情報共有ができるところはいいと思います。その時期特有の悩みって同じだったりするので、「うちもそう」って共感しあったりすると安心しますよね。
取材・文＝吉田あき