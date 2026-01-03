ぴょな、黒ビキニで美ボディ全開「視線釘付けになった」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】モデルのぴょな（PyunA.）が1月2日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳人気モデル「スタイル良すぎ」水着で豊満バスト披露
ぴょなは「あけましておめでとうございます 2026年もよろしくお願いします」とつづり、青い海と空を背景にしたビキニショットを複数枚投稿。黒いビキニで、豊かな胸や美しい体のライン、スラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「年始から視線釘付けになった」「まさにヴィーナス」「憧れの美ボディ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳人気モデル「スタイル良すぎ」水着で豊満バスト披露
◆ぴょな、ビキニ姿披露
ぴょなは「あけましておめでとうございます 2026年もよろしくお願いします」とつづり、青い海と空を背景にしたビキニショットを複数枚投稿。黒いビキニで、豊かな胸や美しい体のライン、スラリとした脚が際立っている。
◆ぴょなの投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「年始から視線釘付けになった」「まさにヴィーナス」「憧れの美ボディ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】