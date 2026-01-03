≠ME尾木波菜、スラリ美脚輝く裸足のオールホワイトコーデ披露にファン悶絶「脚が綺麗すぎるよ」「可愛さが爆発してる」
【モデルプレス＝2026/01/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が1月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムにカーディガンというラフなスタイルを披露し、話題となっている。
【Not Sponsored 記事】
◆≠ME尾木波菜、美脚輝く姿公開
尾木は、白いハートの絵文字と共に写真を複数枚投稿。袖に長いリボンのついた白いカーディガンに、スラリと伸びた脚が際立つショートボトムのコーディネートで美しいスタイルを披露した。
◆≠ME尾木波菜の投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎるよ」「天使がいた」「可愛さが爆発してる」「2度見した」「素敵すぎる写真ありがとう」「ドキドキしちゃう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】