MAX&Co.の2026春夏♡大胆ミックスで魅せる最新スタイル
MAX&Co.が、ブランドの新たなアイデンティティを象徴する2026年春夏コレクションを発表しました。今季のキーワードは「Enfant Terrible（異端児）」。クラシックな着やすさとモードな大胆さを掛け合わせ、自由で多面的な女性像を描き出します。ビジネスにもレジャーにも映えるアイテムが揃い、都市から旅先までシームレスに活躍。新キャンペーンの世界観とともに、自分らしさを更新する一着を見つけてみませんか♡
“異端児”精神で魅せる新しいMAX&Co.
2026年春夏のテーマは「好奇心」「勇気」「コミュニティ」。この3つの価値観を軸に、クラシックとモダンを絶妙にブレンドしたスタイルを展開。
シアー素材やパステルカラー、プリーツなど、軽やかで遊び心のある要素と、90年代的なシャープさが調和し、控えめでありながら強さを感じさせるルックが印象的です。
ブランドの進化を象徴するキャンペーンには、アンバサダーとしてPaloma LeFriantが登場し、新しいムードを力強く表現しています。
先進性と洗練が溶け合う多彩なアイテム
ビジネスからデイリー、レジャーまで対応する汎用性の高さも魅力。Aラインスカートやボリュームパンツのほか、ミニスカートやスリップドレスまで、多角的なスタイリングが可能なアイテムが揃います。
アクセサリーはスポーティなオーバルサングラスやモダンなスリングバック、鮮やかなカラーを取り入れたバッグがラインナップ。
自分の感性を自由に表現できる“ミックス＆マッチ”が楽しめるシーズンです♪
2026春夏のキーアウター＆定番商品一挙紹介
今季はアウターが充実。カーゴジャケット、オーバーサイズトレンチ、ボンバージャケット、カーコートなど、季節を問わず活躍するアイテムが多数。
加えて、トップスやボトムス、アクセサリーも豊富に展開されています。
レザーコート
価格：245300円
ショートコート
価格：127600円
ビジュー付きジャケット
価格：114400円
シースルーブラウス
価格：74800円
エンブロダリーカーディガン
価格：79200円
スローガンニット
価格：72600円
ビジュー付きミニスカート
価格：53900円
ポルカドットスカート
価格：63800円
バレルレッグデニム
価格：63800円
ボストンバッグ
価格：112200円
レザーバッグ
価格：82500円
ストール
価格：38500円
春夏の個性を引き出す一着に出会う季節
自由に、しなやかに、そして大胆に。今年のMAX&Co.は、そんな女性たちの感性に寄り添いながら、スタイルの新境地へ導いてくれます。
軽やかな色彩やバランスのよいシルエット、そしてエッジの効いたアクセントが、日常に小さな刺激とときめきをプラス♡
2026年春夏は、自分らしいミックス＆マッチで表現の幅を広げてみませんか。新しい季節を彩る相棒が、きっと見つかるはずです。