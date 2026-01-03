MAX&Co.の2026春夏♡大胆ミックスで魅せる最新スタイル

MAX&Co.が、ブランドの新たなアイデンティティを象徴する2026年春夏コレクションを発表しました。今季のキーワードは「Enfant Terrible（異端児）」。クラシックな着やすさとモードな大胆さを掛け合わせ、自由で多面的な女性像を描き出します。ビジネスにもレジャーにも映えるアイテムが揃い、都市から旅先までシームレスに活躍。新キャンペーンの世界観とともに、自分らしさを更新する一着を見つけてみませんか♡

“異端児”精神で魅せる新しいMAX&Co.

2026年春夏のテーマは「好奇心」「勇気」「コミュニティ」。この3つの価値観を軸に、クラシックとモダンを絶妙にブレンドしたスタイルを展開。

シアー素材やパステルカラー、プリーツなど、軽やかで遊び心のある要素と、90年代的なシャープさが調和し、控えめでありながら強さを感じさせるルックが印象的です。

ブランドの進化を象徴するキャンペーンには、アンバサダーとしてPaloma LeFriantが登場し、新しいムードを力強く表現しています。

先進性と洗練が溶け合う多彩なアイテム

ビジネスからデイリー、レジャーまで対応する汎用性の高さも魅力。Aラインスカートやボリュームパンツのほか、ミニスカートやスリップドレスまで、多角的なスタイリングが可能なアイテムが揃います。

アクセサリーはスポーティなオーバルサングラスやモダンなスリングバック、鮮やかなカラーを取り入れたバッグがラインナップ。

自分の感性を自由に表現できる“ミックス＆マッチ”が楽しめるシーズンです♪

2026春夏のキーアウター＆定番商品一挙紹介

今季はアウターが充実。カーゴジャケット、オーバーサイズトレンチ、ボンバージャケット、カーコートなど、季節を問わず活躍するアイテムが多数。

加えて、トップスやボトムス、アクセサリーも豊富に展開されています。

レザーコート

価格：245300円

ショートコート

価格：127600円

ビジュー付きジャケット

価格：114400円

シースルーブラウス

価格：74800円

エンブロダリーカーディガン

価格：79200円

スローガンニット

価格：72600円

ビジュー付きミニスカート

価格：53900円

ポルカドットスカート

価格：63800円

バレルレッグデニム

価格：63800円

ボストンバッグ

価格：112200円

レザーバッグ

価格：82500円

ストール

価格：38500円

春夏の個性を引き出す一着に出会う季節

自由に、しなやかに、そして大胆に。今年のMAX&Co.は、そんな女性たちの感性に寄り添いながら、スタイルの新境地へ導いてくれます。

軽やかな色彩やバランスのよいシルエット、そしてエッジの効いたアクセントが、日常に小さな刺激とときめきをプラス♡

2026年春夏は、自分らしいミックス＆マッチで表現の幅を広げてみませんか。新しい季節を彩る相棒が、きっと見つかるはずです。