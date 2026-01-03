　Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅの公式Ｘ＠ＷａｎｎａＯｎｅ＿ｔｗｔより

　韓国のサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ　１０１　ｓｅａｓｏｎ　２」から誕生し、絶大な人気を集めながらも２０１９年に解散した１１人組男性グループ・Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅ（ワナワン）が７年ぶりに再集結し、今年上半期にバラエティー番組に出演することが明らかになったと２日、現地メディアのニューシスなどが報じた。

　記事によると、現地放送局のＭｎｅｔ関係者が２日「Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅが出演するリアリティー番組を、今年上半期の公開を目標に準備中」「具体的な編成と詳細は、後日案内する予定」と明かしたという。

　またＭｎｅｔの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは１日、新コンテンツを公開。映像では、Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅのロゴがあしらわれたカセットテープがラジカセにセットされ、１８年にリリースされたヒット曲「Ｓｐｒｉｎｇ　Ｂｒｅｅｚｅ」のワンフレーズ「私たちまた会おう」が流れ、Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅ復活への期待を高めていた。

　Ｗａｎｎａ　Ｏｎｅは２０１７年、デビュー曲「Ｅｎｅｒｇｅｔｉｃ」をはじめ「Ｂｕｒｎ　Ｉｔ　Ｕｐ」「ＢＯＯＭＥＲＡＮＧ（ブーメラン）」「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」などのヒット曲をリリース。グローバルな人気を博していたが、契約満了に伴い２０１９年に公式活動を終了した。

　その後２０２１年に、アジア最大級の音楽授賞式「２０２１　Ｍｎｅｔ　ＡＳＩＡＮ　ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ（ＭＡＭＡ）」で、一夜限りのスペシャルステージを披露している。