韓国のサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ｓｅａｓｏｎ ２」から誕生し、絶大な人気を集めながらも２０１９年に解散した１１人組男性グループ・Ｗａｎｎａ Ｏｎｅ（ワナワン）が７年ぶりに再集結し、今年上半期にバラエティー番組に出演することが明らかになったと２日、現地メディアのニューシスなどが報じた。

記事によると、現地放送局のＭｎｅｔ関係者が２日「Ｗａｎｎａ Ｏｎｅが出演するリアリティー番組を、今年上半期の公開を目標に準備中」「具体的な編成と詳細は、後日案内する予定」と明かしたという。

またＭｎｅｔの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは１日、新コンテンツを公開。映像では、Ｗａｎｎａ Ｏｎｅのロゴがあしらわれたカセットテープがラジカセにセットされ、１８年にリリースされたヒット曲「Ｓｐｒｉｎｇ Ｂｒｅｅｚｅ」のワンフレーズ「私たちまた会おう」が流れ、Ｗａｎｎａ Ｏｎｅ復活への期待を高めていた。

Ｗａｎｎａ Ｏｎｅは２０１７年、デビュー曲「Ｅｎｅｒｇｅｔｉｃ」をはじめ「Ｂｕｒｎ Ｉｔ Ｕｐ」「ＢＯＯＭＥＲＡＮＧ（ブーメラン）」「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」などのヒット曲をリリース。グローバルな人気を博していたが、契約満了に伴い２０１９年に公式活動を終了した。

その後２０２１年に、アジア最大級の音楽授賞式「２０２１ Ｍｎｅｔ ＡＳＩＡＮ ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ（ＭＡＭＡ）」で、一夜限りのスペシャルステージを披露している。