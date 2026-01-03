女優でモデルの冴木柚葉（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

黄色く色づいた大きな葉を手に、紺色の水着に丈の短いシャツ＆カーディガンを着用した、へそ＆くびれ披露のファッションショットを公開。「【週刊プレイボーイ】本誌の店頭販売は1月4日（日）までです！ デジタル写真集『もっと、もっと。』は引き続き販売中です♪ まだの方は是非ゲットしてください」と呼びかけた。さらに「皆様ギャップを感じてくれてるようでとても嬉しいです」と注目ポイントも伝えた。

ファンやフォロワーからも「とっても美しい」「綺麗です」「可愛い」「ちょっとドキッ」「ヤツデの葉のあどけなさが胸キュン」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。