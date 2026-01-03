「恥ずかしがるバニーガール動画」が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、週刊SPA!12月30日・1月6日合併特大号に登場。誌面の人気企画「推し撮」で特別グラビアを披露しました。



【動画】「恥じらいバニーガール」でバズッたTikTokerときちゃん

ありとあらゆるシチュエーションに挑戦してきたデジタル写真集の女王・ときちゃん。だからこそ今、あえての王道がテーマに。舞台となったのは、静かな雰囲気が漂う隠れ家系の旅館。落ち着いた空間の中で、ほろ酔いから酩酊へと移ろう彼女の妖艶なしぐさや表情が切り取られています。（撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子）



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）とその続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調。最新情報は@menmenman_39