日本のアニメは自国文化を意図的にアピール？中国ネット反論「中国の方が露骨」「素直に見習うべき」

中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ日本のアニメは自国文化を意図的にアピールするのか」と題した投稿があり、ネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。

投稿者は、「近年の日本アニメを見ていて、以前にも増して自国文化を意図的にアピールするようになってきたと感じる。たとえば、日本刀は世界最強であるとか、温泉に入らなければ人生は完成しないとか、白米に味噌がなければ魂がないといった表現である。銭湯に行けば必ず牛乳を飲み、誇張されたため息をつくといった描写も定番化している。時には登場人物のセリフの中で、まるで百科事典のように真面目な解説が始まることすらある。私が視聴してきた日本アニメの9割以上が、こうした印象を与える作品であり、異世界ものですら例外ではない」と述べた。

その上で、「日本人は視聴者に対して『自分たちの文化こそが最も素晴らしい』と思わせようと、常に前のめりになっているように感じる。この種の演出に気づきやすいのは、性格が敏感、あるいは繊細であり、かつ一定の思考的防御線や民族意識を持つ人々だろう。そうした人ほど、日本アニメのセリフや脚本に潜む細かな意図を察知しやすい。一方で、中国アニメはこの点で対照的である。特定の背景として中国風の住宅が描かれることはあっても、登場人物が中国語を話していなければ、中国作品であることを意識しないほどだ。『一人之下』は道教文化を扱っているものの、中国人ですら理解が難しい内容であり、日本の『東京レイヴンズ』や『青の祓魔師』といった、神道を前面に押し出した作品の方が、結果的に分かりやすく魅力的に映ることさえある」と論じた。

そして、「『魔道祖師』や『天官賜福』が日本で放送された際、日本の視聴者からは『中国的な語り口に慣れない』いう声も上がった。多くの設定がアニメ本編の中で十分に説明されず、画面に表示される赤字の補足解説に頼らなければ理解できない点が不親切だと感じられたのである。現代を舞台にした中国アニメに至っては、脚本そのものが日本式で、中国人の話し方に合っていないものも多い。中には、将来的な日本語版を意識して作られているのではないかと思われる作品すらあり、このような姿勢には強い違和感を覚える。では、なぜこのように、日本アニメと中国アニメでは文化表現において正反対とも言える状況が生まれているのだろうか」と問い掛けた。

これに中国のネットユーザーからは「それって普通じゃない？」「自国の文化をアピールするのって、別に悪いことじゃないでしょ」「『日本の文化に対する自信』をちゃんと持ってるんだと思う。作品が海外に出ることを前提にしていて、外国人に理解されなくても気にせず、自国の文化を自然に織り込んでくる」との異を唱える声や「個人的には、中国アニメは日本アニメ以上に伝統文化の売り方が露骨だと思う」「中国アニメの方がよっぽど作為的だよ。日本アニメは実在する建物や、現実の街並みをそのまま描いてるだけだし」「だって、実際に文化を楽しめる土壌があるからね。中国は文化を味わったり日常を表現したりする空気感がない…人が労働力として酷使されるだけの環境じゃないかって思ってしまう」と中国と比較する声が寄せられた。

また、「一番皮肉なのは、中国風の作品を作らせたら、日本の方が中国自身よりうまくて、出来も良いこと」「正直、日本の恋愛アニメや日常系をたくさん見てると、学園祭とか花火大会みたいなイベントがDNAに刻み込まれていく。その一方で中国アニメは日常系が少なくて、仙侠ものに寄りすぎてる気がする」「日本の文化の継承や発信のやり方は、学ぶところがある。前に『一番本格的な唐代建築を見たいなら日本に行け』って話を聞いたこともあるし、この辺は本当にうまくやってるよね。素直に見習うべきだと思う」とのコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）