杉浦太陽、「お正月の杉浦家」書き初めショットと第5子・次女の顔出しアップ写真に反響！
俳優でタレントの杉浦太陽さんは1月3日、自身のInstagramを更新。「新年の書き初め」と第5子の次女・夢空さんの顔出しアップ写真を披露しました。
【写真】杉浦太陽、「新年の書き初め」を披露！
この投稿には、1月3日現在で1万7000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
第5子の次女・夢空さんのアップ写真も！杉浦さんは「新年の書き初めしたよ お正月の杉浦家」とつづり、5枚の写真を投稿。5人の子どもたちと太陽さん、妻でタレントの辻希美さんの名前を書いた書き初めや三男・幸空（こあ）くんが書いたと思われる作品、2025年8月に生まれた第5子の次女・夢空（ゆめあ）さんのアップの写真などを披露しています。家族で過ごすお正月は、書き初めを楽しんだようですね。
「みんなでワイワイなお正月」1月1日の投稿では、妻・辻さんとピースポーズの夫婦ショットのほか、大きな食卓にずらりと並ぶ豪華すぎるおせち料理の写真を披露し、「2026年も杉浦ファミリーをよろしくお願いします みんなでワイワイなお正月」と新年の挨拶を添えました。次女の夢空さんが加わった5人きょうだいで、ますますにぎやかになった杉浦家。今年の家族ショットの投稿が楽しみですね！
