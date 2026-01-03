高性能と「1秒で感動させるデザイン」の両立

ドイツの著名なチューニングブランド「BRABUS（ブラバス）」は、新型ハイパーネイキッドバイク「BRABUS 1400 Rシグネチャーエディション」を発表しました。

このモデルは、KTMの「1390 SUPER DUKE R EVO」、通称「THE BEAST」をベースとして開発された高性能マシンであり、生産台数は世界で100台のみに限定されます。

【画像】超カッコいい！ これが「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」です！ 画像で見る（18枚）

このバイクは「1秒で感動させるデザイン」をコンセプトに掲げ、ブラック＆ボールドの美学によって全体が統一されています。

ボディカラーには、ブラバスの象徴ともいえる「ミッドナイト・ヴェイル」を採用しています。これは真夜中の空が持つ静かな力強さを表現したもので、深みのあるブラックにわずかな青みを加えた独特の色調です。

ボディワークにはカーボンファイバー製のパーツが惜しみなく用いられており、フロントフェンダーや独自のデイタイムランニングライトを持つLEDヘッドライトユニット、サイドスポイラー、燃料タンクフェアリング、アンダーカウルといった精密に設計された部品が、そのダイナミックな輪郭を際立たせています。

心臓部に搭載されるのは、排気量1350ccのLC8 Vツインエンジンです。最高出力140kW（190PS）、最大トルク145Nmという圧倒的なパフォーマンスを生み出し、0-100km／h加速はわずか3.2秒という数値を記録します。このマシンは、強大なパワーと同時に、上品な美しさを新たな次元へと引き上げるという目標を掲げて開発が進められました。

足回りには、最先端の鍛造・CNC加工技術によって生み出された17インチのBRABUS モノブロックII EVO「プラチナエディション」ホイールを装着します。

サスペンションには、電子制御磁気バルブを備えたアダプティブWP APEXセミアクティブテクノロジー（SAT）を搭載しており、快適な乗り心地からサーキット走行に対応した硬い設定まで、ボタン一つで簡単に調整することができます。

ブレーキシステムには、ブレンボ製の最新HYPURE 4ピストンモノブロックブレーキシステムが採用され、卓越した制御性と制動力をライダーに提供します。

ライダーが直接触れる部分にも、特別なこだわりが見られます。シートはブランド特有のBRABUSマスターピースレザーとディナミカマイクロファイバーを組み合わせて手作業で製作され、中央にはBRABUSロゴがエンボス加工で施されています。

また、大型フルカラーTFTディスプレイには、起動時に特別なBRABUSアニメーションが表示されるなど、オーナーの所有感を刺激する演出も施されています。走行状況に応じて走行体験を調整できる、STREET、SPORT、RAIN、PERFORMANCE、TRACKの5つの専用ライドモードも備わっています。

その他にも、調整式のBRABUS削り出しレバーやフットレスト、カーボン製の各種プロテクター、そして限定モデルの証である「1 of 100」のバッジなど、細部に至るまで特別なパーツが装備されています。

付属品としてプレミアム室内カバーやプレゼンテーションマット、レザーキーカバー、カーボンキーボックスが用意され、このモデルが持つ特別な価値をさらに高めています。

ドイツにおけるBRABUS 1400 R シグネチャーエディションの価格は、4万9900ユーロ（日本円で約908万円）に設定されています。