芸能人の豪運が、ポーカークイーンを封じ込めた。濱家隆一（かまいたち）がトッププロ相手に逆転勝利を収め、視聴者を驚かせた。

【映像】美女プロ悶絶…かまいたち濱家、豪運で打ちまかし“ドヤ顔”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

このシーンでは、まず岡本がスペードとダイヤの「QQ」という手で2000点の上乗せ。ポーカー女王の“クイーンズ”に別室の観戦者は「うわ！」「来た！」と沸いた。この戦いに乗ったのが濱家。クラブの「A5」というこちらも強い手でコール。さらにDen（リンダカラー∞）がハートの「87」、小籔千豊はダイヤとハートの「A4」で参戦し、4人でフロップを迎える展開となった。

注目のフロップはスペードの「3」、「5」、そしてダイヤの「8」。小籔にストレートのガットショットが付いた。岡本はそっと5000点をベット。濱家はコール、Denは「ジャックニコールソンで…」とボケを交えつつコールした。「2」が来ればストレートの小籔、熟考してここは撤退。

ターンはスペードの「4」。この時点で岡本が勝率81％と大きくリードし、濱家とDenは苦しい立場に。Denはチェック、濱家は5000点をベット。「ブラフに変えた？」と解説のアントニー（マテンロウ）が濱家の意図を読む。たまらずDenはフォールドした。

そしてリバー、ここで奇跡が起きた。ハートの「5」が置かれ、勝率9%だった濱家にトリップス（スリーカード）が完成した。アントニーは「まくったよ、まくったまくった！ターンのブラフがリバーでブラフになった！」と大騒ぎ。

岡本はチェックを入れ、濱家はさらに5000点をベット。岡本は展開を察しつつも、苦笑いとともにコール。開かれたカードを見た瞬間、思わず顔を歪めた。濱家は静かに頭を下げ、観戦者からは「これだよ、女王を倒すには！」「タレントの引きだよね！」と拍手喝采。視聴者からも「濱家すげええええ」「鬼引き」「これは濱の根性」と驚きのコメントが相次いだ。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）