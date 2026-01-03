¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¶è´ÖÇÛÃÖ¤Ë¤ÏÅý·×³Ø¤È³ÎÎ¨ÏÀ¤ò¶î»È¡Ö¾ð¤¬°ìÈÖ¤ÎÅ¨¡×¡¡
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¶è´ÖÇÛÃÖ¤Î¥³¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï±ýÏ©¤Î£µ¶è¤Ë¼ç¾·ó¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£¹õÅÄ¤Ï½é¤Î»³¾å¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤Ç±ýÏ©Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡££³Æü¤ÎÉüÏ©¤â£¶¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÀÐÀî¹Àµ±¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£³°Ì¤ÎÁö¤ê¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏºÓÇÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅý·×³Ø¡¢³ÎÎ¨¤ÎÌäÂê¡£Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÀäÂÐÃÍ¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ÏÎã¤¨¤ÐÉ¬¤º£±£°£°¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÀäÂÐÃÍ¤äºÇ¹âÃÍ¤ò¡Ë²¿³ä¤Î³ÎÎ¨¤Ç½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñÅÅÎÏ»þÂå¤ËÆü¡¹ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î·×»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñÅÅÎÏ»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤¬¤³¤³¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡³ÎÎ¨¤ò¤â¤È¤Ë¶è´Ö¤òÁÈ¤à¤¿¤á¡¢»ä¾ð¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¢º¬±ØÅÁÄ¾Á°¤ÏÎÀÆâ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¤¢¤¨¤Æ¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±£²·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼êÁª¹Í¤Ë¾ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤Èµ¢¤ë¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¾ð¤¬°ìÈÖ¤ÎÅ¨¡¢Ê¿Åù¤ËÁª¼êÁª¹Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤òºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¡¢¿ô»ú¤ò¤â¤È¤ËºÇÅ¬²ò¤òÌÏº÷¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÈÌ¾¾¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£