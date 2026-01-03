朱里（左）と上谷沙耶（写真提供・新日本プロレス）

　新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　２０　ｉｎ　東京ドーム　棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。

　チケットは全席完売の沸騰興行。ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合でＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥とＩＷＧＰ女子王者・朱里が登壇。上谷は「このＳＴＲＯＮＧ女子のベルトもそのＩＷＧＰ女子のベルトも朱里じゃなく、黒く光り輝く沙弥様が巻いたほうがこのベルトたちも喜ぶんだよ。朱里の涙で錆びてしまったそのＩＷＧＰのベルトを沙弥様が救ってやるよ。明日、満員の東京ドームで沙弥様が三冠チャンピオンになって、２０２６年も“しもべ”たちに史上最大の悪夢を見せてやるよ」と予告した。

　朱里は「私はプロレスラーになって１７年が経ち、１８年目になります。お客さんが何十人しかいない会場で試合をしていた時代もあります。だからこそ、東京ドームという舞台でタイトルマッチができること、心から誇りに思っています」と明かし、上谷との決戦へ「いま最も勢いのある選手。でも明日勝利するのはこの私。二冠チャンピオンになってリングの真ん中に立ちます」と誓った。

　さらに上谷は「まあ明日は興行を通しても女子の試合が１試合しかないので、女子プロレスらしさをしっかりリングにおいて、女子プロレスらしいしなやかさだったり、華麗な空中技だったり、観ている人をトリコにしながら朱里をぶっ潰したいです」と宣言し「ＩＷＧＰとＳＴＲＯＮＧ、この新日本管轄のベルトを巻いた暁には、ＳＴＡＲＤＯＭと新日本のダブル所属になりたいと思ってる。で、リングの幅を広げてメチャクチャにおもしろおかしくしてやりたいなって思ってる」と予告した。

　一方の朱里は「上谷となら女子プロレスを象徴する試合をしたうえで、私が二冠チャンピオンになります」と確信していた。

　◆１・４東京ドーム全対戦カード

　▼スターティングマッチ　１０分１本勝負（１５時１５分ごろ開始予定

嘉藤匠馬＆松本達哉　ｖｓ　村島克哉＆安田優虎

　▼第０試合　ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ　ｖｓ　挑戦者・クリス・ブルックス

　▼第１試合　ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー　時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

　▼第２試合　ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里　ｖｓ　ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

　▼第３試合　スペシャル１０人タッグマッチ　３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟　ｖｓ　Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第４試合　ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座　次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

エル・デスペラード　ｖｓ　石森太二　ｖｓ　藤田晃生　ｖｓ　ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼第５試合　ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　ウルフアロンデビュー戦　６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ　ｖｓ　挑戦者・ウルフアロン

　▼第６試合　ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合　６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

　▼第７試合　６０分１本勝負　棚橋弘至引退試合

棚橋弘至　ｖｓ　オカダ・カズチカ

　▼棚橋弘至引退セレモニー