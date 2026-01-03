白洲迅の妻・竹内渉、広々リビングで0歳娘抱っこ 新年2ショットに「成長が楽しみ」「幸せのおすそ分けありがとう」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が1月2日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「可愛いが渋滞してる」広々リビングで0歳娘と笑顔
竹内は「今年も年末年始は名古屋の実家で過ごしました」と報告。「新年最初の投稿なので、息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが、なかなかそんなタイミングもなく」と明かし、広々としたリビングで、娘を高く抱き上げて笑顔を見せる微笑ましい写真を披露した。
この投稿には「素敵な写真」「新年の温かいスタートにぴったり」「リビング広い」「可愛いが渋滞してる」「娘さんの成長が楽しみ」「幸せのおすそ分けをありがとう」「理想のママすぎる」といったコメントが寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
【写真】イケメン俳優の39歳妻「可愛いが渋滞してる」広々リビングで0歳娘と笑顔
◆竹内渉、娘との新年2ショット披露
竹内は「今年も年末年始は名古屋の実家で過ごしました」と報告。「新年最初の投稿なので、息子と娘、愛犬2匹と一緒に撮影したかったのですが、なかなかそんなタイミングもなく」と明かし、広々としたリビングで、娘を高く抱き上げて笑顔を見せる微笑ましい写真を披露した。
◆竹内渉の投稿に反響
この投稿には「素敵な写真」「新年の温かいスタートにぴったり」「リビング広い」「可愛いが渋滞してる」「娘さんの成長が楽しみ」「幸せのおすそ分けをありがとう」「理想のママすぎる」といったコメントが寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女の誕生を報告していた。（modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】