結婚式は、一生に一度の晴れ舞台。最高の1日にしたいですが、結婚式の最中に、モヤッとするできごとが起きると夫婦喧嘩に発展することもあるようで……？ 今回は、結婚式に元カノを招待した夫と大喧嘩になった話をご紹介いたします。

元カノを招待した夫

「結婚式の日、夫の招待客に派手な見た目の女性がいました。最初は親戚の人なのかと思ったけど、一人でいる感じだったので、一体どういう関係性なのかと気になっていたんです。するとその女性が私のところに来て、全身を舐め回すように見たあとに『とってもキレイなドレスですね』『結婚おめでとうございます』と言われました。これは女の勘ですが、どこか見下した感じで言われたような気がして、モヤッとしてしまいました。

結婚式を終えて家に帰ってから、夫にその女性のことを聞くと『あぁ……あいつは昔からの幼馴染だよ』と言ってたけど、歯切れが悪かったので問い詰めると『少し付き合ったことはある……かな』と、まさかの元カノでした。いくら幼馴染とはいえ、結婚式に元カノを招待するなんてありえませんよね。結婚式後、夫とは大喧嘩になり1週間口をききませんでした」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 結婚式に女友達を招待するのも嫌な人もいるのに、元カノを呼ぶなんて考えられませんよね。

