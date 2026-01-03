2026年のお正月、ムロツヨシが出ずっぱりとなっている。

その一つが1月2日、3日の2夜連続で放送の東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合）である。細田佳央太、ムロのＷ主演となる『雪煙チェイス』は、スキー場を舞台とする東野の「雪山シリーズ」の1作。ムロは東野原作の映画『疾風ロンド』にも出演しており、その2作のロケ地が野沢温泉村。プライベートでも何度も訪問しているムロにとっての愛する場所だ。

ムロが演じるのは、殺人の容疑をかけられた大学生の脇坂（細田佳央太）を追う刑事の小杉敦彦。部下の白井琴音（恒松祐里）とバディを組み、スキー場を逃げる脇坂との“チェイス”が幕を開ける。東野が「ストーリーは単純明快、容疑者と刑事の追いかけっこです」とコメントしているように（※）、本作はサスペンスというよりは爽快な追跡劇、滑走シーンがメイン。難しいことは考えずに新年に楽しめる作品となっている。

ムロは、2025年12月26日放送の『あさイチ』（NHK総合）「プレミアムトーク」に出演。今回が本格的に共演するのは初めてだという細田は、ムロの芝居について「重い静かなシーンでも、笑いをつくるシーンでも、そのバランスも含めて自分のやりたいことだけでなく、作品全体のことを考えているということをお芝居を通して感じていたので、技術だけではない引き出しの多さを感じた」と話していた。

細田の言葉通り『雪煙チェイス』で、ムロはシリアスなシーンとコメディ寄りの芝居を柔軟に行き来している印象だ。バディの白井とは仲良く伸び伸びとしながらも、直属の上司である南原係長（八嶋智人）から指示されると「わっかりました」と静かな怒りをあらわにする。

例えば、ムロが主演の一人を務める映画『新解釈・幕末伝』は笑いに振り切ったコメディだが、『雪煙チェイス』ではそこまで振り切ることはできない。そのアクセルとブレーキの調整が上手いのがムロであり、放送時にも話題になっていた、『あさイチ』に届いたFAXに見られる多彩なムロの顔が、そのことを証明しているようにも思える。

細田がムロとの印象的なシーンとして話していた新雪の上を全力で逃げるシーンは、小杉が脇坂の人柄に触れる後編パートの重要なポイント。スキー場を舞台に展開されるチェイスはもちろん、脇坂がアリバイの証人として探している“女神”は見つかるのか、そしてそれは誰なのか、事件の真犯人は――といったところが後編の見どころだろう。

続いて、ムロは1月4日に放送となる『うちの弁護士はまたしても手がかかる』（フジテレビ系）にも主演として登場。『雪煙チェイス』から3日連続での主演作の放送となる。木南晴夏を新たなバディに迎え、『うち弁』が2年ぶりに復活。今作もムロのはっちゃけた姿とシリアスな芝居のレンジが堪能できる作品。特に厳格で、時に空虚なシリアス面は『うち弁』の奥行きをムロがグッと広げている印象だ。『勇者ヨシヒコ』シリーズ（テレ東系）をはじめ、『大恋愛～僕を忘れる君と』（TBS系）など、何度も共演を重ねてきた木南とのバディということで、また見せる表情も違ってきそうだ。

1月23日で50歳という節目を迎えるムロ。『あさイチ』ではまだ発表はできないが、「みなさんに知ってもらえる作品」を作るために動いていると明かしていた。ムロはこれからも我々の知らない一面を見せてくれそうだ。

