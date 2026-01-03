「血糖値が高いときの対処法」はご存知ですか？血糖値を下げる食べ物も解説！

血糖値高い時の対処法とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

木下 康平（医師）

「血糖値が高い」ときの正しい対処法・改善法は？

経歴：防衛医科大学校卒業聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科にて専門研修自衛隊病院にて呼吸器内科・一般内科診療に従事資格：内科認定医、呼吸器内科専門医

まずは食生活を見直すことが重要です。血糖値が高くなりやすい炭水化物である米類や麺類などの量を減らすようにしましょう。食事量を急激に減らすとリバウンドしやすくなるため、減らした分を野菜類や豆類に置き換えることがおすすめです。特に豆腐などは癖がなく置き換えしやすいでしょう。

また、食事の時間を見直すことも重要です。夜間遅くに食事を摂るとエネルギーを消費しきれずに内臓脂肪となり蓄積されます。内蔵脂肪が蓄積されることで血糖値が上がりやすくなります。遅くとも20時には食事を終えるようにしましょう。

運動習慣をつけることもおすすめです。

いきなり激しい運動をすると関節痛などを引き起こす可能性があるため、徐々に運動習慣をつけるようにしましょう。特に軽く息が上がるような有酸素運動が体重減少に有効で、ウォーキングは負担が少ないためおすすめです。

日常生活に運動を取り入れるために電車通勤であるならば１駅前から歩くことをおすすめしています。

「血糖値を下げる食べ物」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「血糖値を下げる食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

健診で血糖値の高さを指摘されても食事に気をつければ糖尿病を予防することはできますか？



食事だけでは改善は困難なことが多いです。食生活に加えて運動習慣の見直しも合わせて行うようにしましょう。

血糖値を下げる食べ物のおすすめランキングを教えてください。



野菜類と豆類をおすすめしています。

ただし、トマトやイモ類は糖類を含むため、食べ過ぎには注意が必要です。米を主食にしている場合は、大豆や豆腐に置き換えることも続けやすくおすすめしています。

血糖値を下げる飲み物はありますか？



難消化性デキストリンを含む飲み物は血糖値を下げる可能性があります。

ただし、その効果は微々たるものであり、飲み物で血糖値を下げることが現実的ではないでしょう。

バナナは血糖値を下げることができますか？



バナナは食物繊維を多く含むため、血糖値を下げる効果があるかもしれません。ただし、食べ方には注意が必要です。バナナには血糖を上げる糖類も含まれているため、現在の食事に追加してバナナを食べることはおすすめしません。間食が多いようであれば、間食をバナナに置き換えることを検討してみてもいいかもしれません。

血糖値を下げる食べ物は食べ方も効果に影響しますか？



食事の順番として先に野菜などの食物繊維を多く含む食事をとることをおすすめします。

食物繊維は血糖の上昇を緩やかにすることに加えて、満腹感を感じやすく食事量が減る可能性があります。

まとめ 「血糖値を下げる食べ物」はバランス次第！炭水化物過多に野菜を取り入れよう！

血糖値が高いと言われたときに疑う病気やその改善方法に関して説明しました。

血糖値を下げる食事に固執するのではなく、まずは食事バランスを改善するようにしましょう。高血糖を指摘される患者のほとんどが炭水化物過多な食事となっています。食事に野菜を取り入れることで無理のない食生活改善を目指しましょう。

「血糖値が高い」ときに考えられる病気

「血糖値が高い」から医師が考えられる病気は2個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

婦人科の病気

心筋梗塞

妊娠糖尿病

糖尿病は全身の血管を障害するため心臓病などもリスクとなり得ます。妊娠中は血糖値が乱高下しやすく、妊娠中に糖尿病になることもありえます。妊娠中の血糖コントロールに関しては主治医に相談するようにしましょう。

