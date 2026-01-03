フジテレビ「クイズ ミリオネア」が１日に二宮和也の司会で１３年ぶりに復活放送された。

挑戦者としてムロツヨシ、菊池風磨、橋本環奈、あの、堀江貴文氏が予告されていた中、「シークレットゲスト」としてサプライズ登場した粗品が見せ場なく速攻敗退。ある意味でネタ化して、ネットで「粗品で新年初笑い」「小学生でも分かる問題をｗ」「なぜ、粗品がシークレット扱いなんだ？ｗ」とイジる投稿が相次いでいる。

２問目の「食品の原料」の問題で早くも怪しくなりはじめ、「僕、シークレットゲストなんですよね？２問目で間違えたら、ほんまにえらいことになりますよね…」と緊張。二宮が「もしかしたら本当のシークレットになるかも」と放送すらされないかもとイジって笑わせた。

４問目「『手のひらを太陽に』の歌詞に登場しない言葉」も手が出ず、ライフラインを使用。５問目「大河ドラマの主人公になったことがあるのは？」も「僕、大河ドラマ、一切知らない。見たこともない」と苦戦して、正解の渋沢栄一を導き出すためにライフラインを使い果たした。

最後は６問目、数字が入ることわざの問題で、「一寸の虫にも【？】分の魂」を知らなかったことが原因で早々に敗退した。

賞金は「１０万円」で、「１０万円…すくなっ！！」と声を上げた。

シークレットゲストのまさかの速攻敗退に「異様に知識の偏りあるよなｗ」「なんであんな簡単な問題」「なんでシークレットだったのかが１番謎」「シークレットである意味ある？」「多分みんな櫻井翔だと思ってた」「シークレットゲスト、１０万円で散る」「幼少期の常識がすっぽり抜けてる」「粗品をシークレットゲストにしたのだけが謎」「なんかショボすぎた」「俺たちのシークレットゲスト」「粗品１０万 あのちゃん１００万 ワロタ」と盛大にイジりが入っている。