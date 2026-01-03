Kvi Babaが、元旦にリリースした新曲「Stay With Me」のMVを公開した。

リリースに先立ち、東京・大阪で開催を予定していた＜Christmas Free Live 2025＞は、新宿・東急歌舞伎町タワー前で開催予定だった東京公演に約1万人が集結。主催・会場・関係各所による協議の結果、来場者および周辺地域の安全を最優先とし、開演直前での開催中止が決定された。これに伴い、大阪公演も開催断念となり、一連の動きは大きな話題を呼んだという。

その反響の中、年越しと同時に新曲「Stay With Me」の配信がスタート。さらに「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル2025→2026」への初出演もあり、新曲リリースからテレビ露出へと連動した流れの中での発表となった。

そんな最新曲『Stay With Me』のMVが本日公開された。本作のディレクターは、「City Love City Love City Love」「I Like It」「To Man Nai」、さらには武道館公演のライブ映像なども手掛けてきた映像作家・Masaki Watanabe。全編を都内ロケで撮影し、師走の煌びやかにライトアップされた東京の街を、モノクロームの世界観でドラマチックに投影した映像作品に仕上がっているという。

また、2025年末に開催が発表されたKvi Babaの地元・大阪での凱旋ライブ、大阪城ホール公演の最速先行チケットも現在受付中だ。最速先行チケットの受付は1月12日23時59分までになっている。

◾️＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞ 公演日時：2026年8月19日（水）大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業) ▼チケット先⾏受付中（抽選制）

販売URL：https://eplus.jp/kvibaba/

受付期間：〜1月12日（月・祝）23:59

◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞ 2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!

OPEN：18:00 / START：19:00

会場：横浜アリーナ

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669

月・水・金 12:00-18:00 ▼チケット先⾏受付中（抽選制）

販売URL：https://eplus.jp/kvibaba/

受付期間：〜1月12日（月・祝）23:59