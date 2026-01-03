タイトなコーデ披露のTWICE・モモに反響「美しくカッコイイ」「大好き」
9人組ガールズグループ・TWICEのモモがインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つオフショットを多数披露し、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ウエストやデコルテ際立つコーデのTWICE・モモ
モモは、2025年の締めくくりとなる12月31日にインスタグラムを更新。1枚目には、アンダーウェアが透けるタイトなトップスにデニムを合わせ、笑顔を見せる姿を公開した。ほかにも、ウエストやデコルテが際立つトップスにスウェットパンツを合わせたリラックス感のあるコーデで佇む様子などが収められている。
また、愛犬と寄り添う2ショットも披露されており、ステージ上とは異なるプライベート感あふれる表情も印象的だ。
2025年にデビュー10周年を迎えたTWICE。ツアー活動に加え、ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショーへの初出演やドキュメンタリー映画の公開など、多忙な日々を過ごしてきた。そんなモモの投稿に対し、ファンからは「モモりん美しくカッコイイ」「ももちゃん今年も大好きでした来年も大好きです」「ももりん女性の魅力の全てが詰まってて美しすぎるし可愛い」「ただただ美しい」などの声が寄せられた。
引用：「モモ（TWICE）」インスタグラム（＠momo）
