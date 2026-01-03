ガバッと着るだけ → サマ見え！【大人のハニーズ】キラッと華やか♡「フェザーアイテム」

コーデが物足りなく感じたときに、さっと着るだけで印象が変わる。そんな頼もしいアイテムがワードローブあると、コーデのマンネリも脱却できるかも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「フェザーアイテム」をご紹介します。繊細なラメとふわっとした素材感で、大人女性の装いに華やかさをプラスできそうです。

重ねるだけで即こなれ感アップ

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\2,980（税込・セール価格）

いつものカットソーやブラウスに重ねるだけで、コーデが一気に華やぎそうなフェザー素材のベスト。Vネックで首元がすっきり見えやすく、ふわっと軽い雰囲気と細かなラメが上品で、派手になりすぎないのもポイント。モノトーンコーデのアクセントとしても活躍しそうです。

セットでも単体でも使える優秀アイテム

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\4,980（税込・セール価格）

縦のラインを強調するナローシルエットで、フェザー素材でも広がりすぎず上品に仕上がりそうなスカート。「フェザーベスト」とセットアップで着こなせて、単体でも華やかです。歩くたびにキラッと存在感のある素材で、コーデのアクセントにぴったり。冬はブーツ合わせでシーズンムードを高めてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：licca.M